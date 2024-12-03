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洪申翰明為霸凌案赴立法院　勞動部書面報告提3改善方針

▲▼勞動部長洪申翰上任-洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部公務員之死社會關注，部長洪申翰5日將赴立法院報告，根據書面內容，勞動部提出三檢討方針，包括強化內部職場霸凌防治、研議完善職場霸凌預防及處理法制，而針對外界關注的調查委員會報告，目前已進入實質調查程序，待調查報告完成後，將儘速向各界說明調查結果。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

根據勞動部送到立法院的書面報告，指此次事件讓北分署同仁承受很多壓力，造成同仁們的心理充滿不安與焦慮，故本部啟動「職場重建及員工支持方案」，法律諮詢與心理諮商並進，個別與團體諮(詢)商皆在規劃之內。在心理諮商方面，將擴大連結北北基宜區域資源網絡，讓同仁可以依近便性與信任性等需要，自選諮商支持資源，費用由勞動部支應。

洪申翰在報告中也指出，值此非常時期，已至北分署向同仁宣布個人專屬的申訴專線與e-mail，在絕對保密的前提下，讓同仁可以進行建議或申訴，期能讓同仁早日安心工作，讓職場正常運作。

有關機關內部強化職場霸凌的防治，報告中說明，將完善申訴制度、保密及保護明文化，此外也另訂專責調查機制，由職場霸凌申評會專責調查及評議，而申評會組成將擴大外部專業人士的參與，並將受理申訴、處理流程、期限、保密及迴避等均為明確規定，使調查決定更可為各界信賴；另將強化職場霸凌防治教育訓練及保護扶助措施、建立後續追蹤監督機制。

而有關職場霸凌防制的法制化，報告中指出，已蒐集歐盟、美國、 日本及韓國等國家對於職場霸凌預防及處理之相作法，如何提升職場霸凌防治之法令制度，刻正研議中，無論是採取強化現行職安法增修規定，或研訂職場霸凌防治專法等方案，均持開放性態度廣納各界意見，而為進一步提供勞工專線申訴與諮詢服務，刻正評估建置受理職場霸凌申訴專線之可行性。

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