民進黨「戒嚴文」挨轟急刪文　媒體人轟：對得起民主前輩嗎？

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布戒嚴，震撼國際。民進黨團卻在社群發出疑似「挺戒嚴」的貼文，遭到砲轟後，旋即刪除，民進黨團4日則澄清「絕無支持戒嚴」。對此，媒體人姚惠珍批評，這篇貼文意思是什麼？反威權起家的民進黨，執政後竟讚揚民主倒車、認同戒嚴。請問民進黨，對得起民主前輩嗎？知道在推崇威權嗎？難不成，眼裡只剩下執政利益，完全沒有人民？千萬不要，活成自己最討厭的樣子。

立法院民進黨團昨晚發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，此文一出，引起軒然大波，民進黨立即刪去貼文。

對此，姚惠珍表示，請問，反威權起家的民進黨，貴黨立院黨團第一時間貼出這篇貼文的意思是什麼？該不會是「羨慕」尹錫悅緊急宣布全國戒嚴吧？

姚惠珍表示，反國民黨威權起家的民進黨，當家執政後，竟然讚揚南韓開民主倒車，竟然認同南韓宣布緊急戒嚴的決策，竟然欽羨尹錫悅將南韓帶回威權時代的舉措，這叫「民進黨想要活成國民黨的樣子」。

姚惠珍質疑，請問民進黨，立院黨團的這篇貼文，對得起施明德、林義雄等為反威權而犧牲的民主前輩嗎？護航甚至擁戴這篇貼文的，知道在推崇重返威權嗎？

姚惠珍批評，民進黨立院黨團發文如此輕衊，完全不考慮多少民進黨支持者的先人，就是命喪威權統治，完全沒有理解「戒嚴」對台灣人民所帶來的恐懼。

姚惠珍強調，難不成，民進黨眼裡只剩下自己的執政利益，完全沒有人民？難道已經看不見那些犧牲生命，推進台灣民主化的政治受害者？千萬不要，活成自己最討厭的樣子。

民進黨團幹事長吳思瑤今天則澄清，民進黨刪文撤下，也表達立場，不會過度討論他人內政，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決，民進黨一路反抗威權，因此不會，也不容回到過去。

▼民進黨團澄清貼文。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團）

