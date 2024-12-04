富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

▲▼蓮花池旁是絕佳的休憩場所，適合全家人一起來走走看看。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓返家的遊子感受濃濃的鄉情，也為富里鄉增添一抹溫馨與亮麗，富里鄉公所特別邀請東富禪寺的師父協助，於富里火車站站前藝文公園及綠光草地公園精心布置了燈飾，讓這個冬天的富里煥然一新。

▲▼精心布置了燈飾，讓這個冬天的富里煥然一新。

富里火車站前藝文公園所布置的燈飾，結合車站旁的蓮花池，營造出如詩如畫的意境，象徵清淨與希望。民眾可以漫步於公園步道，感受夜晚燈光在水面倒映的靜謐之美。綠光草地公園則打造了流光溢彩的光影長廊，吸引遊客駐足欣賞與拍照。

富里鄉公所也特別邀請鄉親和遊客多多利用公園周邊的步道，進行散步或晨間運動，不僅可以欣賞美麗的燈飾，還能享受富里清新的空氣與自然景致。蓮花池旁的涼亭更是絕佳的休憩場所，適合全家人一起來走走看看。

鄉長江東成表示，燈飾的設置不僅僅是為了美化富里，更是為了迎接每一位返鄉的遊子。無論是忙碌於外的在地鄉親，或是初次到訪的遊客，都能感受到富里的溫暖與好客。希望大家能在富里的夜色中找到片刻的寧靜，並與家人一同享受燈飾帶來的歡樂氛圍。

▲在夜色中找到片刻的寧靜與家人一同享受燈飾帶來的歡樂氛圍。

公所誠摯邀請全國鄉親，在這個冬日安排時間來富里鄉感受燈光與自然交織的獨特美景。歡迎大家一同來感受富里的不同凡響，留下屬於冬日的美好回憶。