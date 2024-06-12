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花蓮星光音樂會北中南區都辦！6 ／29富里首登場　有專車1日遊

▲花蓮星光音樂會擴大辦理，將從七星潭擴展至花蓮中區及南區，共計舉辦三場次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮星光音樂會擴大辦理，將從七星潭擴展至花蓮中區及南區，共計舉辦三場次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年「花蓮星光音樂會」將擴大辦理，活動將從七星潭擴展至花蓮中區及南區，共計舉辦三場次，首場「山之韻」場次將於6月29日在富里鄉農會羅山展售中心草坪舉行。

為了讓各地民眾方便抵達會場，縣府特別規劃車站免費接駁車及星光音樂會一日遊旅遊專車，旅遊專車行程包含釀酒體驗、原民特色午餐、竹林步道巡禮等，深度認識富里在地特色。

觀光處處長張志翔表示，花蓮星光音樂會的活動內容豐富，包括星光市集展售星空主題商品及體驗、手作工藝、在地特色竹SPA療癒按摩體驗，市集攤位將優先邀請通過「星空商品或體驗活動徵選」的業者，同時也會有當地青創業者與小農展售在地農特產美食。

▲花蓮星光音樂會擴大辦理，將從七星潭擴展至花蓮中區及南區，共計舉辦三場次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外也邀請富里鄉大庄公廨協會，於會場推廣大武壠族特色釀酒遊程。活動提供免費接駁車，下午4點起，從玉里火車站及富里火車站皆可搭乘接駁車往返會場，接駁車將配合火車抵達車站時間發車至會場。

為了方便民眾參加「花蓮星光音樂會」並深入體驗在地文化，花蓮縣政府結合花蓮縣觀光協會、花蓮縣導遊領隊協會及旅行社於6月29日推出「星光音樂會旅遊專車」一日遊，超值行程包含原民特色午餐（太巴塱紅糯米館或欣綠農園）、大武壠族傳統「大滿酒」釀酒體驗，並漫步於富里羅山的竹林步道，最後將前往星光音樂會，在滿天星斗下，徜徉於音樂星海間，享受視覺與聽覺的雙重饗宴，還包含來回交通、隨車專業導覽及保險，一日遊費用為850元。

▲花蓮星光音樂會擴大辦理，將從七星潭擴展至花蓮中區及南區，共計舉辦三場次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

外地民眾可選擇「機加酒」二日遊或三日遊方案，即可免費獲得星光音樂會旅遊專車一日遊行程，行程請洽合作旅行社訂購，詳細資訊請參閱花蓮觀光粉絲團FB或流星花蓮網站（https://reurl.cc/YEndAL）。

現在到花蓮旅遊享受補助雙響炮！自由行民眾住宿補助平日1000元、假日500元，參加縣府「永續遊花蓮獎勵方案」再抽特斯拉電動車、天天抽機票！團遊補助6月至9月，縣府補助每晚1.5萬元、最高3晚共4.5萬元，另中央補助2萬元。旅行花蓮，就是現在！

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