自助洗衣店被偷60件衣物...萬元名牌T也沒了　竟是住戶賣掉換毒

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前接獲報案，有多位民眾在北市中山區一家自助洗衣店洗衣服，卻被洗劫60多件衣服，民眾直呼，一件要價上萬元的名牌T恤也被偷走，氣得報警處理，警方事後清查發現1名女子行跡可疑，發現住在頂樓加蓋的女子涉嫌重大，在16日將人逮捕到案，當時在場還有1名女子因毒品遭通緝，也一併帶回偵訊。

警方調查，北市中山區新生北路2段62巷一處自助洗衣店，在9月間被1名48歲的賴姓女子「洗劫」，將正在清洗的60多件衣服全部偷走，4名被害人發現後陸續報警處理，有被害人指出，裡面有些是要價萬元的名牌T恤，警方統計總共被竊價值11萬元左右的衣服。

▲北市自助洗衣店遭「洗劫」衣服，民眾財損11萬，警方鎖定頂加住戶犯案。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方收到報案後立刻展開追查，在16日上午10時許，所幸賴姓女子住在洗衣店的頂樓加蓋處，所以當場前往住處將人逮捕，警方還在現場查獲另名在場的49歲林姓女子，並且發現，林也是因毒品遭新北地檢署發布的通緝犯，也一併帶回偵辦。

賴姓女子向警方表示，衣服在得手後都拿去變賣，也忘記變賣多少錢，所得都拿去花費或者買毒品，警方也在現場起握剩餘的15件衣服，另外還有海洛因5包、安非他命2包，以及注射針筒以及吸食器，另外還有3支手機，警方也一併將毒品全數查扣。

▲北市4人60件衣物遭洗劫，警方追查嫌犯到案，還查獲毒品以及1名毒品通緝犯。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現林姓女子為新北地檢署於9月25日發布的毒品通緝犯，也在林身上起獲毒品，訊後依毒品罪送辦，另外通緝部分也解送相關單位歸案，涉嫌竊盜洗衣店的賴姓女子，則依照竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。