桃園公寓疑遭惡鄰縱火引恐慌　里長怒轟：難道要殺人才肯處理？

▲桃園市平鎮區延平路某社區樓梯間於上月5日深夜發生火警，消防人員迅速撲滅火勢後在現場搜查可疑跡證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區延平路某社區於上月5日深夜發生火警，造成一樓樓梯間機車與設施遭毀，雖未釀成人員傷亡，住戶質疑是社區某惡鄰縱火，引發居民恐慌，該里李姓里長更怒斥「要殺人才肯處理？」平鎮警分局指出，未有事證證明該男子涉案，將會同衛生所人員定期訪視，同時加強該地區巡守；市府衛生局也回應，已派案由平鎮衛生所公衛護理師持續追蹤中，且非屬精神照護個案，若涉及公共危險或違法行為，可立即報警到場處置。

據李姓里長透露，該住戶曾因精神問題在桃園療養院治療過，但未領有身障手冊，每次酒後就有脫序行為，還常與鄰居發生爭執，社區上月發生疑似縱火行為，多名住戶均懷疑又是該住戶所為，但警方卻苦無證據送辦，難道「一定要等到殺人放火才肯處理嗎？」

平鎮警分局今天指出，警方曾找到該名男子到案說明，根據消防局鑑識人員現場調查，男子身上並未發現有燒燙傷與汽油味等縱火跡證，真正起火原因仍需調查釐清。此外，案發時未有事證證明該男涉案，且該男並非列管之精神病患，警方亦會同衛生所人員前往訪視，經評估後其精神狀況未達精神異常須強制送醫之標準，衛生所也要求該男子每月需到衛生局報到，以評估其狀況，警方將持續加強巡守，避免危害發生。

▲桃園市平鎮區延平路某社區樓梯間於上月5日深夜發生火警，消防人員撲滅火勢後，現場停放電動機車被燒毀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府衛生局也回應表示，經查該男子長期有酒精依賴問題，常因酒後情緒不穩有暴力行為，衛生局接獲疑似縱火事件通報，已委由平鎮衛生所公衛護理師關心追蹤中，針對個案酒癮問題，已轉介酒癮戒治，將持續輔導鼓勵個案戒治。

此外，個案非屬精神照護個案，若涉及公共危險或違法行為，可立即報警到現場進行相關處置。

衛生局提醒，若判斷疑似精神病人自傷或傷人之虞時，依桃園市護送就醫標準流程，優先通報警消到現場處理，桃市已建置緊急精神醫療處置機制CIT，由衛生單位提供專業諮詢評估現場狀況並提供必要協助；衛生局呼籲，若家中有疑似精神病人，建議及早就醫。若有困難，同時可洽社區心理衛生中心、衛生局所尋求協助。