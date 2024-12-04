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【廣編】福容大飯店外帶年菜熱賣中　十人份套餐5680元起、首推西式年菜

福容大飯店外帶年菜熱賣中（圖／福容大飯店提供）

▲福容台北一館「吉祥鴻運套餐」十人份5,680元起。

【廣編特輯】

圖、文／福容大飯店提供

新春佳節將至，福容大飯店推出一系列色香味俱全且富有吉祥寓意的年菜與精美伴手禮。從四人份的家庭套餐到十人份的大桌菜，福容台北一館「吉祥鴻運套餐」十人份5,680元起，還有多樣單點特色年菜，每一道佳餚均由星級主廚精心烹製，融入傳統風味與創新巧思，今年更是首次推出西式年菜外帶，像是「布根地紅酒燉牛頰」、「美式碳烤豬肋排」、「義式香料烤全雞」，讓過年更加豐盛圓滿。福容會員再享新福級95折、銀福級9折、金福級88折優惠。

除夕圍爐，福容台北二館推出「良蔘雪蛤燉雞湯」3,680元，選用六年良蔘與雪蛤、山藥、紅棗 、當歸等藥材一同燉煮，濃郁鮮美，暖心又暖胃。福容台北一館則是推出象徵年年有餘的「紙包酸菜金湯魚」以及「藥膳酒香海大蝦」1,280元起。福容桃園機捷A8店主推「醬皇白玉燴吉品鮑」2,288元，嚴選日本吉品鮑肉質肥厚，咬起來滑嫩Q彈，搭配福容精製XO醬。嘉義福容voco酒店推出「行運吉品鮑富貴金蹄」，黑豬蹄膀香滑濃郁，鮑魚溏心軟糯，與老母雞、金華火腿等燜煮至湯汁膠質豐厚，令人垂涎。再來是福容淡水漁碼店推出「酒釀麻油雞米糕」，米粒吸滿雞汁精華，軟糯彈牙，香氣層次豐富，是年節的暖心之選。福容福隆店「手作秘汁六兩金」每份1,680元，嚴選上等豬肉秘汁醃製，再灑上糖粉炙燒，搭配檸檬片一口咬下，鮮嫩多汁酸甜鹹香。還有不可錯過的「卡門雙醬小犢牛」，由福容花蓮店推出，長達三小時低溫烘烤牛小排鮮嫩多汁，搭配雙重風味醬汁，顛覆味蕾。福容桃園店推出招財進寶的「鳳凰元寶酥」，酥香金黃的外皮包裹著綿密的內餡，一口咬下，幸福感瞬間滿溢！

過年回娘家伴手禮，無論是經典的年節美食，或是精緻禮盒，福容一次幫你備齊！精選XO醬禮盒嚴選上等干貝、櫻花蝦，配以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，鹹香下飯、口感濃郁細膩；有步步高升寓意的港式臘味蘿蔔糕與懷舊家鄉芋頭糕；還有象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」。

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