【廣編】世界奢華飯店獎揭曉！福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

▲福容大飯店福隆獲世界奢華海灘飯店獎、世界奢華溫泉飯店獎。

圖、文／麗寶建設提供

2024世界奢華飯店獎（World Luxury Hotel Awards）10/16在印尼峇里島AYANA度假酒店舉行頒獎典禮，超過200位來自世界各地的飯店業者齊聚一堂，共同參與這場飯店業的國際盛會，並頒發世界奢華飯店獎、世界奢華水療獎、世界奢華餐廳獎及世界奢華旅遊獎共四項大獎，而福容大飯店福隆店，同時囊括世界奢華海灘飯店獎（Luxury Beach Hotel），以及世界奢華溫泉飯店獎（Luxury Hot Spring Hotel）。

台灣東北角有豐富的溫泉資源，福隆海洋溫泉的泉質也早就得到日本水質研究所的認證，是稀有的「氯化物氫鹽泉」，今年福容大飯店福隆店不只溫泉得獎，也同時因擁有黃金沙灘，而得到世界奢華海灘飯店獎的肯定。

歡慶獲得世界奢華雙料獎項，推出超值加碼回饋方案，即日起至12/31期間，透過官網及電話預訂任一住房專案，將有機會獲得福隆風呂別墅6人住宿一晚（價值56800元+10%）以及經典溫泉套房雙人住宿喔一晚（價值24800元+10%）；即日起至11/30福容福隆還推出雙人VIILA海洋溫泉湯屋方案，只要1999元即可享湯屋2小時，加碼再送西式簡餐、中式鍋物、或雙人下午茶三選一；手工貝果也推出買五送一。詳情上福容大飯店福隆官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/

