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16家自行車人氣友善旅宿出爐　北市「薇閣旅館」上榜

▲▼16家自行車友善人氣旅宿票選結果出爐。（圖／觀光署提供）

▲「自行車友善旅宿人氣票選」出爐，觀光署舉辦頒獎典禮及媒合會。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署舉辦2年1次的「自行車友善旅宿人氣票選」活動，今（14日）公布16家人氣旅宿名單，東北角多元路線（黃金山海）的福容大飯店獲得3852票，位居第一，其中台北市薇閣精品旅館也在榜內，獲得2496票。

自行車旅遊需求日益增長，觀光署推動友善安全的16 條多元自行車路線，7月7日至15日進行「自行車友善旅宿人氣票選」活動，由全國網友投票，以16條多元自行車路線為活動票選主題，推廣各地的自行車友善旅宿。

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▲▼16家自行車友善人氣旅宿票選結果出爐。（圖／觀光署提供）

▲16家自行車友善人氣旅宿票選結果出爐。（圖／觀光署提供）

觀光署今公布票選結果，其中最高票的5家自行車友善旅宿業者，分別為東北角多元路線（黃金山海）福容大飯店3852票、西拉雅多元路線（菱波官田）烏山頭大飯店3722票。

參山多元路線_八卦山、二水—田中文創旅店3357票、花東縱谷_田園風光多元路線—樂樂日暉溫泉酒店3334票，以及花東縱谷路線_森林溫泉多元路線—瑞穗天合國際觀光酒店3208票。

▲▼16家自行車友善人氣旅宿票選結果出爐。（圖／觀光署提供）

▲「自行車友善旅宿人氣票選」出爐，觀光署舉辦頒獎典禮及媒合會。（圖／觀光署提供）

觀光署今日在得票數最高的福容大飯店福隆舉辦頒獎典禮暨媒合會，現場除了有自行車友善旅宿的介紹攤位，並邀請自行車相關業者、旅行業者及單車團體參與，促進旅宿業者提升服務品質和設施。

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