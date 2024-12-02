只需1hr！韓國流行「週五下班飛中國」　上海遊訂單暴增178%

▲ 韓國仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部日前宣布，對韓國試行免簽後，韓國旅客赴中國遊玩的人數暴增。不少韓國人更是喜歡在週五下班後，直接搭乘飛機到中國，開啟短暫的旅行。根據韓國旅行社統計，上海遊訂單暴增了178%。

據《海客新聞》報導，從韓國出發飛到中國，最短只需要一個多小時，現在又免去了辦理簽證的複雜手續和費用，讓韓國赴中國旅遊需求得以釋放。

▲ 上海夜景。（圖／CFP）

韓國一家旅行社表示，11月1日至21日，旅行社的赴華遊訂單季增75%，其中上海遊訂單暴增178%，「許多年輕人選擇週五下班後，利用周末休息時間，來一場說走就走的中國旅行。」

根據統計數據顯示，光2023年，就有將近840萬名韓國人到中國旅遊，而今年與去年同期相比，更是增長了908%，這項成長表明，韓國人至中國旅遊，已成為一種流行趨勢。

▲ 張家界是知名電影《阿凡達》的取景地。（圖／CFP）

報導指出，韓國人造訪次數最多的中國景點則是「張家界」，韓國一直是張家界最大的入境客源國家，韓國旅遊網站上，張家界被評為「韓國人喜愛度第一」的中國景點。韓國還流傳著一句話「孝順父母，就送他們去張家界旅遊」。

根據統計，前往張家界的韓國遊客中，有超過80%是中老年人。張家界機場甚至開通了，直飛韓國多個城市的航線，包括首爾、仁川和釜山。