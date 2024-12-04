綠發文附和南韓戒嚴　羅智強：尹錫悅瘋了民進黨更瘋

▲國民黨團召開「尹錫悅戒嚴 民進黨附和 賴清德道歉」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

南韓總統尹錫悅昨天深夜無預警發布戒嚴令，並於今晨4時半宣布解除戒嚴，第一時間民進黨立院黨團卻於社群平台稱尹錫悅是「守護民主自由憲政」，引發爭議。國民黨團今（4日）召開記者會，總召傅崐萁開轟，民進黨竟然肯定韓國的戒嚴，完全是民主國家之恥；立委羅智強也轟，「尹錫悅瘋了民進黨更瘋」，還是綠營是羨慕嫉妒尹錫悅，才會如此迅速發文支持。

國民黨團總召傅崐萁說，看到昨日的反民主重大事件，不禁讓人緊張「昨日尹錫悅，今日民進黨」，民進黨稱這是親共勢力在腐蝕台灣，用各種戴紅帽、抹黑方式對付在野黨，但這幾年民進黨貪污腐敗、對在野黨鴨霸作為，民進黨卻肯定韓國戒嚴，這是21世紀民主國家之恥。

傅崐萁強調，國民黨絕對不屈不撓，不管民進黨貪汙多少，養多少網軍、側翼，都堅持民主精神，不容許台灣民主被民進黨玷汙，不容許台灣發生戒嚴。靜待南韓國會彈劾尹錫悅，希望給賴清德、民進黨引以為戒。

「尹錫悅瘋了，民進黨更瘋」，羅智強說，民進黨立法院黨團竟然發文稱南韓是守護民主自由憲政體制而戒嚴，並稱在野黨也在「百般刁難王義川就職」，為了他一人，民進黨怒了，支持實施戒嚴令，這是什麼瘋狂心態？把戒嚴令上的尹錫悅換成賴清德，毫無違和感。

藍委黃健豪則說，民眾都很擔心會不會「昨日南韓，今日台灣」，針對戒嚴令，我方身為民主國家，應該要擔心南韓民主憲政是否受到破壞，沒想到民進黨團第一時間見獵心喜。昨天連南韓執政黨都站出來反對尹錫悅，民進黨卻站出來力挺，不知綠營是什麼邏輯。



