「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間宣布戒嚴後，民進黨團第一時間發文批評藍白刪國防預算、違憲擴權，遭外界質疑有「支持戒嚴」之意。綠營隨即刪文，並呼籲外界勿過度渲染。對此，媒體人羅友志砲轟民進黨，他以性侵類比戒嚴，強調連念頭都不該有，「民進黨再不誠心誠意道歉，肯定雪崩大地震！」

羅友志今（4）日臉書發文表示，「戒嚴跟性侵一樣，連『念頭』都不該有！」他更舉例說明，「我是社會記者，不懂政治語言。我只有看過，性侵犯對著淚眼婆娑的女生被害人嗆聲『誰叫妳穿短裙，過度曝露！』後來，性侵犯母親幫忙說話：『他從小對女生短裙情有獨鍾，他只是喜歡、想看…』」，因為「念頭，到長大就變成實際行動」。

▲民進黨刪文後，再發澄清聲明。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團）

「民進黨再不誠心誠意道歉，這一波肯定是雪崩大地震！」羅友志強調，民進黨因反戒嚴而拿到政權，現在對戒嚴國家卻不發文譴責，「光這點，就該判你死刑了」。

羅友志更痛批：「『我只是想想，你們緊張什麼？』我們就是緊張，你不但想想，還認為想想，沒問題… 這種政黨的反省能力，悲哀！」

針對外界批評，民進黨團強調，絕無支持戒嚴之意，並要外界不要過度渲染，並請在野黨適可而止。