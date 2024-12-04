貓所長的肉泥建功！幼貓躲引擎室喵喵叫　聞香鑽出還被收編

▲林姓女子被通知車內有貓叫聲，跟員警一同誘捕，靠著貓所長的肉泥，成功吸引小貓出來。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原警分局翁子派出所的知名貓所長「伍丼么」，吸引貓奴網友爭相前往擼貓，順便送上零食肉泥。近日天氣冷，這些肉泥意外成為「破案工具」，有民眾通報引擎室有貓叫聲，員警想起所內有許多伍丼么的肉泥，趕緊打開一包誘捕，結果讓小橘貓「乖乖投降」鑽出車外，車主還順勢收編。

翁子所巡佐萬育忠、員警洪煒策於上月27日19時許獲報，葫蘆墩文化中心旁一輛轎車疑似有貓咪受困車內，報案民眾還先寫紙條放在該車擋風玻璃，希望能提醒車主。林姓女車主到場後，趕緊打開引擎室協助找貓，但只聽聞「喵喵聲」，卻不見貓咪蹤影。

▲「伍丼么」是翁子所的貓所長，吸引許多民眾上門擼貓。（圖／記者許權毅翻攝）



員警突發奇想，想起所內有貓所長伍丼么最愛的貓咪零食肉泥，趕緊拿出來誘捕，一隻小橘貓果真就緩緩爬出，天真模樣讓員警、林女相當心疼，趕緊將貓咪送往動物醫院檢查，結果也發現是無飼主的小浪貓，決定收編。

警方提醒，野生動物偶爾會躲在汽車車底，或引擎蓋下避雨、取暖，民眾不妨養成習慣，駕駛車輛前可以先查看車底、拍打引擎蓋，示意動物離開避免意外發生，如果有需要亦可尋求動保處等相關單位協助。