警控2男國3飆速176km！超扯算法曝　法官痛批「匪夷所思」判無罪

▲張、詹2男遭控在國3狂飆176公里，警方離譜計算方式遭法官痛批「令人匪夷所思」。（圖／ETtoday資料照）



記者吳佩蓁／台中報導

台中市區去年1月25日凌晨出現飆車競速活動，警方接獲民眾檢舉影片後，調閱周邊監視器影像，鎖定張姓、詹姓、李姓男子駕駛的3台車輛。檢方起訴書指出張男等人在國3苑裡交流道，以時速176公里狂飆，依公共危險罪嫌起訴。不過法官審理時，質疑員警時速計算方式，竟不是以犯嫌實際行車時間及距離計算，而是依Google Map顯示行車時間採「速度倍率」方式計算，直批「令人匪夷所思」，判決張、詹2人無罪，可上訴。

檢方起訴書指出，彰化縣張男、詹男、李男（未到案，通緝中）等3人，去年1月25日凌晨得知台中市區有飆車活動後，於凌晨1時30分3秒分別駕車，從國3苑裡交流道，以平均時速約176公里高速飆駛，於凌晨1時44分39秒從國3龍井交流道南下出口駛離，1時51分抵達台中市龍井區中華路二段，與其他車輛來回競速行駛。

台中地院審理時，張、詹雖坦承當天一同從國3行駛到台中市中華路現場，但均否認犯行，辯稱「我不清楚當時行駛時速多少，抵達中華路現場後也只有在旁邊看，沒有參與競速飆車」，並質疑檢方起訴書所載「平均時速約176公里」的計算方式與常理不符，也無競速行駛畫面，並均無證據佐證2人在國道飆車。

據悉，起訴書所載時速176公里，是依員警所採計算方式「依google map顯示行車時間，與當天3部車實際行車花費時間，換算速率（24分鐘乘以60秒=1440秒，再除以97秒=1.605倍），此速度倍率1.605倍以國道3號最高速度110公里/小時，推估當時犯嫌於高速公路上以176公里/小時行駛」。

不過，法官調閱2人行駛路線地圖、監視器影像截圖照片及時序一覽表，經查張、詹在國3行駛約31公里，耗時14分36秒（約876秒），以行駛距離除以時間計算，2人行車時速約為127公里，與起訴書所載時速176公里差距甚大，雖然計算結果已超過速限時速110公里，但僅超過約時速17公里，依道路交通管理處罰條例規定，被告2人超速行駛行為雖有不當，但未達足以妨害公眾往來安全的危險程度。

此外，法官指出張、詹等2人行經國3時均無交通違規紀錄，如果2人行車速度高達起訴書所載時速176公里，理應遭交通監理機關科處罰鍰，但2人卻無相關違規紀錄，因此是否以時速176公里在高速公路狂飆仍存疑。

法官不解承辦員警為何不直接用距離除以時間，而是採用令人難以理解的「速度倍率」，承辦員警則證稱「主要是以正常的時間除以他們開車的時間，所以會有倍數差，才用最高限速110公里乘以倍數差」、「當初就想要這麼算，我們主要是針對高速公路部分移送」，說法令法官直呼「匪夷所思」，判決張、詹2人無罪。全案仍可上訴。