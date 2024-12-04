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全臺首座世界級兒童圖書館落腳臺中！安藤忠雄打造「童書之森 臺中」

▲▼台中,安藤忠雄,兒童圖書館,童書之森 臺中,秋紅谷,盧秀燕。（圖／臺中市政府提供）

▲建築大師安藤忠雄，將在臺中打造全臺首座世界級兒童圖書館「童書之森 臺中」。（圖／安藤忠雄建築研究所提供）

圖、文／臺中市政府提供

普立茲克建築獎得主、享譽全球的建築大師安藤忠雄，將在臺中打造全臺首座世界級兒童圖書館「童書之森 臺中」。臺中市政府與安藤建築師團隊已正式簽署合作備忘錄，市長盧秀燕更透過越洋連線表達感謝，這座圖書館將是臺中市第50座公共圖書館，預計於115年底完工，並成為全臺孩童的夢想天堂。

▲▼台中,安藤忠雄,兒童圖書館,童書之森 臺中,秋紅谷,盧秀燕。（圖／臺中市政府提供）

▲市長盧秀燕透過遠洋連線向安藤建築師表達由衷感謝。

安藤建築師於兩年前宣布，計畫在臺灣設計一座兒童圖書館，經多個縣市爭取，最終確定落腳臺中市秋紅谷生態公園。盧市長感謝忠泰建設股份有限公司大力促成這個合作計畫，未來將由安藤建築師親自操刀設計，臺中市政府將全力推動興建工程與規劃未來的營運模式。期待圖書館落成後，親子能在秋紅谷野餐遊憩的同時，也進來體驗這座世界級建築所形塑的閱讀氛圍。

▲▼台中,安藤忠雄,兒童圖書館,童書之森 臺中,秋紅谷,盧秀燕。（圖／臺中市政府提供）

▲童書之森．臺中簽署合作備忘錄。

安藤忠雄將「童書之森 臺中」設計成一個由被森林包覆的橢圓形建築，外觀以清水模工法打造，呈現簡約美感。內部環繞式的書牆不僅吸引孩子們的好奇心，也讓家長與建築愛好者領略建築大師的空間魔法。安藤忠雄表示，現代人過於依賴手機，應讓孩子透過閱讀開拓視野，建立新的思考模式，他希望「童書之森 臺中」的藏書能涵蓋臺灣與世界各地的經典作品，幫助孩子迎接未來挑戰。

「閱讀力就是城市競爭力」，臺中市政府積極擘劃閱讀建設，也屢獲國內外獎項與評比肯定。今年除榮獲「亞太永續行動獎」及「臺灣永續行動獎」雙金肯定外，並於《天下雜誌》「2024永續幸福城市大調查」文教力名列六都前茅。文化局秉持「知識是最好的投資」的理念，111年起每年皆投入1億元擴增臺中市立圖書館館藏，同時新建多座圖書館，包括臺中綠美圖、北屯溪東圖書館、東勢許良宇圖書館及南屯羅布森圖書館等，現再加上世界級「童書之森 臺中」，相信能進一步滿足市民的閱讀需求，打造臺中市成為軟實力和硬實力兼備的幸福城市！

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