屏縣機車定檢通知簡訊登錄獎勵活動倒數中　最大獎電動機車

▲機車年度排氣定檢 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局為鼓勵民眾踴躍登錄電子簡訊及主動完成機車年度排氣定檢，特訂定機車排氣定檢獎勵活動。凡於113年內依法定期限完成檢驗之車主，配合簡訊通知登錄，即可參與抽獎活動，最大獎可抽電動機車。另外，民眾若已完成本年度排氣檢驗，但尚未完成簡訊登錄者，請把握機會於12月31日(含)前完成登錄，即可獲得抽獎資格。

依空氣污染防制法之規定，出廠滿5年以上的燃油機車，應每年於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣定期檢驗，屏東縣按此規定應定檢之機車超過43萬輛，為提醒民眾機車定檢，環保局過去以明信片方式寄送通知，惟為響應節能減碳，並朝向2050年淨零碳排的目標邁進，未來將逐步停止寄發明信片，並強化E化通知取代，提供車主更即時、便利的服務，並減少部分民眾因未收到明信片而忘記定檢之情形。

環保局表示，凡設籍於屏東縣車主，113年度於法定期間主動完成排氣定檢並檢驗合格(含複驗合格)且完成簡訊通知登錄，即具資格參與抽獎活動。統計至今年11月底，本縣已約32萬輛機車完成定檢，惟簡訊登錄僅約4萬筆，提醒車主若已完成年度定檢，請把握機會掃描獎勵活動QR-code，完整填寫資料，即可獲得抽獎資格。獎項有電動機車、iPhone 、Apple watch、知名賣場現金禮券等，合計超過500份獎品，本活動預計於114年2月舉辦抽獎，相關訊息請持續追蹤環保局網站及粉絲專頁。

環保局提醒，機車逾期未定檢將處新台幣500元罰鍰，逾期限6個月仍未完成檢驗，將再處以新台幣3,000元罰鍰，最重可移送監理機關逕行註銷牌照，簡訊通知服務不僅符合環保概念，更暢通應定檢機車車主接收排氣定檢通知管道，即使搬家或居住外地等因素，也不致錯過定檢通知而遭受行政處分，還有機會得大獎。