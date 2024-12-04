能高越嶺步道西段拚元旦搶通至4.5K　天池山莊可住宿不供餐

▲能高越嶺西段步道拚明年元旦搶通開放至4.5K。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

能高越嶺國家步道西段自去年起連續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮地震嚴重災害，經林業保育署南投分署現場踏查，發現沿線步道設施損壞嚴重，且因原步道0至1K地質破碎，因此進行雲天宮入口路線整修替代，能高越嶺道西段及天池山莊預計休園至今年12月31日。

南投分署指出，能高步道西段今年11月又遇康芮颱風影響，造成原10K大崩壁災害擴大至9.8K，路況受損程度提高、工程搶修難度增大，期望經積極搶修後，明(114)年元旦能先行開放雲天宮入口路線至4.5K雲海保線所，後續全線開放時間將依據工程施作情形進行公告；而天池山莊於明(114)年元旦開放後，僅提供住宿不提供餐飲服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投分署呼籲民眾參與登山活動，應有風險自負的觀念，考量自身體能擇選適當登山路線，並視路線需要擬定計畫書、設定留守人等，倘需專業山域嚮導帶領，應慎選合法業者，聽從山域嚮導指示，以維護自身安全，降低意外發生；另應隨時關注中央氣象署天氣報告，如遇豪雨過後山區環境較不穩定，請減少山區活動，以維自身安全。

▲天池山莊預定明年元旦重新開放，但僅提供住宿。

有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，將隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)，南投分署請民眾持續關注。