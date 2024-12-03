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台大醫院合約稱「終生醫療保障、看病免費」　院方急澄清：是詐騙

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新型態詐騙！台大醫院今（3）日晚間緊急公布，接獲民眾反應收到署名台大院長吳明賢的假文件合約，以「限時1000個7折優惠名額」為題，指稱要「免費贈送台大醫院終生疾病醫療保障」，當有身體疾病醫療費用均由台大醫院全權承擔。院方無奈表示，這些文件絕對不是出自台大醫院和吳明賢院長，盼民眾不要上當。

▲▼新型態假文件、假合約詐騙，台大醫院受害。（圖／台大醫院提供）

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▲▼新型態假文件、假合約詐騙，台大醫院受害。（圖／台大醫院提供）

▲▼新型態假文件、假合約詐騙，台大醫院受害。（圖／台大醫院提供）

台大醫院身為國內醫院龍頭，相關醫師照片經常成為詐騙集團目標，用於合成推銷產品，沒想到現在又有新型態詐騙—假合約文件。

台大醫院今日晚間公布，接獲民眾提供文件圖檔，內容是有台大院長吳明賢署名的公文與合約文件，喊出限時提供優惠且有兩大福利，包含提到「為慶祝兩大研究團隊跨國強強聯合，研究所決定，開放1000個7折優惠改善名額，搶完為止！同時台灣地區客戶瘦身配方調製均可免費享受明賢教授專供的強效膠原因子添加。」

誇張的是，該文件內容不斷出現「台灣同胞」甚至用上「合同」等大陸用語，還喊出贈送台大醫院終生疾病醫療保障，「吳明賢教授為表達對台灣同胞的關愛，對12月份結案的客戶檔案隨機挑選10名台灣本地客戶免費贈送台大醫院終生疾病醫療保障，合同簽訂領取及時生效！！凡是身體疾病醫療費用均由台灣台大醫院全權承擔。」

台大醫院今晚緊急在院內官網、臉書、IG上公告澄清，院方指出，主要是因為有民眾前來詢問真偽，希望提醒大家別被仿真文件給迷惑，這種絕對只會是詐騙。至於是否會報警，院方表示，先前詐騙案件都有報警，但若涉及境外，通常也無法查辦，所以先以緊急通知民眾為優先。

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