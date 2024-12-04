一早就酒駕！屏東垃圾車撞前車「慘被吊牌2年」　駕駛這下慘了

記者陳崑福／屏東報導

枋山鄉公所王姓清潔隊員，開著垃圾車載運垃圾到恆春垃圾轉運場，回程時恍神追撞一部白色轎車，恆春警分局獲報處理，對他進行酒測，發現他酒精濃度高達0.61mg/L，觸犯公共危險罪嫌，除吊扣公務車牌照2年外，將他移送法辦。由於垃圾車被吊照，恐影響當地垃圾清運工作，公所和民代正在尋求解決方案。

▲枋山鄉公所垃圾車在恆春發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局表示，11月29日07時36分許，警方接獲報恆春鎮環城北路段發生交通事故，到場後了解得知是枋山鄉公所王姓清潔隊員駕駛垃圾車，回程途經路段時，自稱因一時恍神煞車不及，不慎追撞前方顧姓女子駕駛之自小客車，造成雙方車輛受損，王男當下自稱頭暈「不舒服」，前往南門醫院治療。

恆春分局警方對王男實施呼氣酒精濃度测定值為 0.61mg/L，顧女酒測值為0，王男出院到案後，被依《刑法》公共危險罪函送屏東地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，吊扣該公務大貨車牌照二年。

由於該輛垃圾車暫時無法執勤，恐影響當地垃圾清運，加上農曆年將至，當地公所和民代正在尋求解決之道，而肇事司機也將遭懲處，最重恐怕連工作都沒了。