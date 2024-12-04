　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一早就酒駕！屏東垃圾車撞前車「慘被吊牌2年」　駕駛這下慘了

記者陳崑福／屏東報導

枋山鄉公所王姓清潔隊員，開著垃圾車載運垃圾到恆春垃圾轉運場，回程時恍神追撞一部白色轎車，恆春警分局獲報處理，對他進行酒測，發現他酒精濃度高達0.61mg/L，觸犯公共危險罪嫌，除吊扣公務車牌照2年外，將他移送法辦。由於垃圾車被吊照，恐影響當地垃圾清運工作，公所和民代正在尋求解決方案。

▲枋山鄉公所垃圾車在恆春發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋山鄉公所垃圾車在恆春發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局表示，11月29日07時36分許，警方接獲報恆春鎮環城北路段發生交通事故，到場後了解得知是枋山鄉公所王姓清潔隊員駕駛垃圾車，回程途經路段時，自稱因一時恍神煞車不及，不慎追撞前方顧姓女子駕駛之自小客車，造成雙方車輛受損，王男當下自稱頭暈「不舒服」，前往南門醫院治療。

▲枋山鄉公所垃圾車在恆春發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春分局警方對王男實施呼氣酒精濃度测定值為 0.61mg/L，顧女酒測值為0，王男出院到案後，被依《刑法》公共危險罪函送屏東地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，吊扣該公務大貨車牌照二年。

由於該輛垃圾車暫時無法執勤，恐影響當地垃圾清運，加上農曆年將至，當地公所和民代正在尋求解決之道，而肇事司機也將遭懲處，最重恐怕連工作都沒了。

▲枋山鄉公所垃圾車在恆春發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好
台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律原因
「壁紙股」浴火重生！　連飆12根漲停
快訊／主題曝光！雙城論壇12／17登場　上海派副市長帶隊來台
《麻辣鮮師》女星罹癌！「跟宇宙許願」：開刀順利
搭機飛首爾「飛一半突宣布戒嚴」　網笑：出機場就解嚴了
陸委會：馬英九陸生團涉違規　將做行政處分
快訊／網紅超哥遭起訴！
韓美女主播「出手搶軍人步槍」！　火爆畫面瘋傳
南韓執政黨：將要求「尹錫悅退黨」、解任國防部長！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3聯結車爆胎「胎皮成血滴子」猛砸自小客　後方駕駛嚇壞

快訊／涉貪助理費羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好

台南幼保員找法警錄「管教影片」給幼童看　教育局回應了

夫妻獄中結婚「沒同住過」　尪違背1承諾她果斷放生

一早就酒駕！屏東垃圾車撞前車「慘被吊牌2年」　駕駛這下慘了

用路人小心了！ 屏東「2處區間測速」檢修完成　12／10重新啟用

「超派鐵拳」揍Toyz嗆「殺死你」　超哥涉傷害+恐嚇被起訴

投資虛擬貨幣「賺大錢」！他急捧100萬衝超商面交　女車手遭逮

公務員輕生案延燒！謝宜容被控挪用公帑　高檢署核准移新北檢偵辦

教室抽電子煙遭沒收！新北某高職生情緒失控　竟出手打女教官

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

國3聯結車爆胎「胎皮成血滴子」猛砸自小客　後方駕駛嚇壞

快訊／涉貪助理費羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好

台南幼保員找法警錄「管教影片」給幼童看　教育局回應了

夫妻獄中結婚「沒同住過」　尪違背1承諾她果斷放生

一早就酒駕！屏東垃圾車撞前車「慘被吊牌2年」　駕駛這下慘了

用路人小心了！ 屏東「2處區間測速」檢修完成　12／10重新啟用

「超派鐵拳」揍Toyz嗆「殺死你」　超哥涉傷害+恐嚇被起訴

投資虛擬貨幣「賺大錢」！他急捧100萬衝超商面交　女車手遭逮

公務員輕生案延燒！謝宜容被控挪用公帑　高檢署核准移新北檢偵辦

教室抽電子煙遭沒收！新北某高職生情緒失控　竟出手打女教官

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

前次長2月曾約談謝宜容　洪申翰：目前理解是針對經費、非霸凌

國3聯結車爆胎「胎皮成血滴子」猛砸自小客　後方駕駛嚇壞

《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

藏壽司再度聯名「蠟筆小新」　13款超萌扭蛋12／13登場

台灣能學韓國「戒嚴反制在野黨？」　律師揭2關鍵：無法比照

數發部官員疑涉霸凌赴立院被點名給回應　11日前調查報告出爐

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

快訊／涉貪助理費羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好

台南幼保員找法警錄「管教影片」給幼童看　教育局回應了

2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　　

社會熱門新聞

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

彰化政二代淪詐騙車手　「偷吃慣犯」出軌酒店妹

台中驚傳13歲國中生4樓墜下！急救第6天

龍舟天菜墜坑亡　監造、負責人刑責曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

小六生被警帶回派出所　緊張到雙手摳到流血

桃園分署年終聯合拍賣會　勞力士等順利拍出

新北某高職生抽電子煙被沒收　竟出手打女教官

8年吞131萬郵票賣給集郵社　公所員工慘了

獨／前職棒球員性侵隊友妻　25萬補償金全民埋單

教看市值6億免費盜版片　《瘋先生》聲明回應了

台灣換肝名醫「仲介器官」賺1500萬　中國共犯醫離奇摔死

更多熱門

相關新聞

車輛故障動彈不得　員警協助排除

車輛故障動彈不得　員警協助排除

台東縣大武警分局金崙派出所警員蔡承祐日前擔服巡邏勤務時，接獲報案金崙大橋有聯結車拋錨影響交通，員警立即趕赴現場排除，紓解交通堵塞，維護用路人安全。

提升對毒、詐危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

提升對毒、詐危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

即／尹錫悅未宣布解嚴！在野議員發表演說

即／尹錫悅未宣布解嚴！在野議員發表演說

關鍵字：

恆春警察枋山鄉公所垃圾車酒駕影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

更多

最夯影音

更多

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面