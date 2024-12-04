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數發部官員疑涉霸凌赴立院被點名給回應　11日前調查報告出爐

▲▼數發部疑有職場霸凌，相關部門官員遭國民黨召委魯明哲點名，起身回應。（圖／記者皮心瑀攝）

▲數發部疑有職場霸凌，發展部韌性建設司長鄭明宗遭國民黨召委魯明哲點名，起身回應。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

數發部遭爆有職場霸凌，包括資安署、發展部韌性建設司都有員工指控遇不當對待。數發部長黃彥男3日赴立法院交通委員會報告業務，結束後國民黨籍召委魯明哲隨即詢問霸凌案的相關處理，並直接點名在場的資安署長謝翠娟、發展部韌性建設司長鄭明宗回應。黃彥男則強調，已啟動外部調查，預計11日報告就會出來，數發部將秉公處理、勿枉勿縱。

日前有網友爆料，資安署有一名女長官常罵人，罵到牆壁都快倒下，並導致流動率過高；而國民黨立委徐巧芯2日也召開記者會指控，鄭明宗動輒以「混蛋」辱駡咆哮下屬，還無視規定強勢要公務員提供點心，導致公務員為了不違背法規而自掏腰包。

針對疑有霸凌案，黃彥男指出，數發部將針對外部調查報告處理，但也強調，數發部的工作壓力很大，內部的訓練會加強，包括領導、溝通等等，希望同仁能在壓力大的環境下，還是順利進行業務，希望不要有霸凌的不合理行為發生。

魯明哲則表示，由於當初行政院長卓榮泰為勞動部案件道歉時，有要求各部門主管清查，因此直接點名鄭明宗回應，但鄭明宗起身後未多作說明。魯明哲質疑，司長沒有辦法說明，他不是說昨天被爆出來的事，而是說從卓榮泰道歉到現在的清查結果，怎麼有難言之隱？這可以自證清白的機會為何不用？

魯明哲也點名謝翠娟回答。謝翠娟指出，資安署的工作壓力大，都有員工輔導，而離職率目前資安署有42人，其中21人做到到明天，其他10人要回原單位，原因包括錢多、離家近都有，但其中8個覺得壓力大請調，以不適應來說，0.4%離職率，資安署調動、被挖角的狀況真的很多。

謝翠娟表示，正想辦法讓同仁壓力小一點，也努力爭取績效獎金、教育訓練，過去已經有投訴機制，之前就知道員工壓力很大，但事情來就得做，也希望委員們能支持訓練員工、加給。

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