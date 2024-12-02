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賺不到陸客團觀光財...民宿老闆遷怒數發部轟3槍！判囚4年10月

▲數發部槍擊案，民宿業者張盛德 。（圖／記者劉昌松攝）

▲在南投經營民宿的男子張盛德（中），到數位發展部大樓開槍抗議政府不開放陸客團來台旅遊，一審台北地院判他4年10月徒刑 。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

民宿老闆張盛德不滿政府遲不開放陸客來台、害業者賺不到觀光財，他遷怒政府花大錢成立1年200億元預算的數位發展部，今年（2024年）3月持制式霰彈槍到數發部開3槍抗議、當場棄槍被逮送辦，台北地院今（2日）依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，判他4年10月徒刑、併科罰金8萬元，另須賠償數發部10萬5375元，可上訴。

在押的張男今被提訊到庭聆判，合議庭一併調查有無延押必要，公設辯護人表示張男自首且無逃亡舉動，始終認罪已無勾串、反覆實施同一犯罪之虞，建請交保讓張男返家照顧病危母親，審判長諭知評議後決定、張男先還押，並提醒張男「以後做事不要這麼衝動」，張男答稱「以後不會再做了」。

據悉，現年54歲的張盛德本身是服刑出獄的更生人，有強盜等前科，曾受訪暢談不堪回首的過去、勸人為善，本案發生前，他在南投清境農場承租1處莊園經營民宿，原本還可維持生意，卻因新冠肺炎疫情爆發而雪崩，好不容易熬過疫情、期待開放陸客團來台觀光，但政府政策搖擺。

▲▼數發部，數位發展部遭開槍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張盛德今年（2024年）3月28日上午到數位發展部大樓開3槍抗議，就地棄槍被逮。（圖／記者黃彥傑攝）

張男認為政府只顧鬥爭，不顧人民死活，還亂花錢成立數發部、1年編列預算200億元，質疑數發部「為台灣做了什麼？」今年3月初，他北上勘查數發部周邊環境，決定挑選數發部做為激烈抗議對象，以博取大眾關注陸客來台旅遊議題。

張男在2020年間，就在南投向1名綽號「阿力」的男子，購買1把制式霰彈槍含30發子彈、1把改造手槍含37顆子彈，平時藏放自己的民宿裡，今年3月27日，張男聯繫認識的記者與朋友，預告「將做大事」。

隔天（28日）上午8點多，張男攜帶2把槍彈開車北上，到數發部附近停妥，走進數發部大樓內亮出霰彈槍，喝令身旁眾人離開，接著對空連開2槍示威，擊落樓層指示牌砸壞盆栽造景、部分牆面受損，然後搭電梯要去部長、次長所在的2樓辦公區。

▲▼數發部，數位發展部遭開槍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張盛德槍擊數位發展部大樓後，警方趕來壓制張男、查扣他攜帶的2把槍械與60多發子彈。（圖／記者黃彥傑攝）

警衛見狀大喊樓上的同事趕快關閉鐵門，張男出電梯被擋住，走樓梯回到1樓，再開1槍打碎玻璃大門，站在原地棄槍等候趕來的警察將他壓制逮捕，被送辦經台北地檢署檢察官複訊後，聲押禁見獲准至今。

檢方認為張男雖無傷人意圖，也沒造成人員傷亡，但在政府機關開槍，具有高度危險性，且毀損數發部盆栽造景、牆壁與玻璃等物，犯行明確，造成在場公務員、民眾恐慌，據此於今年7月16日起訴他涉犯《槍砲條例》、恐嚇公眾等罪嫌，數發部對張男提起附帶民事求償。

張男認罪供出以27萬元購買槍彈等犯行，對於開槍犯行造成大眾恐慌表示歉意。合議庭今依《槍砲條例》非法持有制式手槍罪判刑2年10月、併科罰金5萬元，另依同法持制式槍枝於公眾得出入之場所開槍射擊罪，判刑3年、併科罰金5萬元，合併應執行4年10月徒刑、併科罰金8萬元，且須賠償數發部10萬5375元，可上訴。

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