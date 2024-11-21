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南投逾7成鄉鎮數位發展落後　游顥要求數發部專項補助減少落差

▲立委游顥力挺電競產業發展與數位基礎建設，呼籲數發部優化預算及資源分配。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲立委游顥力挺電競產業發展與數位基礎建設，呼籲數發部優化預算及資源分配。（圖／立委游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣許多鄉鎮屬於「數位落後區」，使偏鄉居民在教育、醫療、生活等都面臨挑戰；縣籍立委游顥認為，數位發展不僅是科技的進步，也是縮小社會不平等的重要手段，並期待數發部能加大對偏鄉地區的資源投入，幫助南投縣迎頭趕上。

立法院交通委員會13日邀請數發部長黃彥男出席，報告並備詢「114年度中央政府總預算案之數位發展部等相關單位預算」；游顥在質詢過程中，也特別質詢電競產業的發展與數位基礎建設的差距問題。

游顥指出，南投13鄉鎮中仍有4個鄉鎮屬於「五級數位發展區」，6個鄉鎮屬於「數位發展萌動區」，數位資源嚴重不足，呼籲數發部應針對南投及其他偏鄉地區，設計專項補助計畫，縮短城鄉數位發展差距，提升當地居民的生活品質，確保數位資源的公平分配。

游顥同時關心數發部在數位身份認證及實名制推動的成效，他指出，數位簽章及廣告實名制是打擊詐騙和保障網路安全的重要舉措，並強調實名制的推動不僅能有效遏止網路詐騙，也有助於防範網路霸凌，為公眾創造更安全的網路環境，更呼籲數發部應加速推動實名制；黃彥男承諾會在明年年初落實，提升防範詐騙的效能，保護民眾的網路安全。

身為南投縣電競發展委員會主委的游顥也表示，電競產業自2018年已被納入雅加達亞運表演項目，並於2022年杭州亞運成為正式競賽項目，顯示其在國際舞台上的重要性和影響力，而台灣在電競國際賽事上屢創佳績，但與傳統體育項目相比，電競產業的資源投入仍顯不足；他認為電競體育的發展不能僅由體育署負責，做為電玩產業發展核心推手的數發部應更扮演更積極協助的角色，並加強支援培育選手，以讓台灣選手在國際賽事中繼續為國爭光。

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關鍵字：

電競產業數位基礎建設數發部城鄉差距數位落差

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