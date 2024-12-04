台中師生當庭和解「家長隔月檢舉老師」　律師揭真正目的：道歉假的

▲警察進入事發校園，被認定執法程序未臻周延，致觀感不佳，記申誡處分。（圖／記者許權毅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中小六生在體育課持樂樂棒打老師，雖在隔天道歉，但老師不滿學生態度，最終選擇報警將人帶走。對此，律師林智群分析，警察做法確實有問題，但不代表老師被攻擊不能報案，但最令人不解的是，事情發生在3月，6月雙方和解，結果家長7月還去檢舉老師，「根本是道歉假的，只是要讓學生避免被追究法律責任而已。」

林智群表示，國小六年級學生如果不滿12歲，便不適用少年事件處理法，也不能用刑法，警察到底是用什麼身份要求兒童到警察局做筆錄？但即便警察做法有問題，也不代表老師被攻擊不能報案，「老師對學生都沒懲戒權了，被學生打，還不能報案？憲法第16條有說老師沒訴訟權嗎？」

林智群指出，面對未滿12歲的兒童，雖然不能告刑事，但可以告民事，要求父母負連帶賠償責任。不過，學生攻擊老師、被警方帶走是發生在今年3月，6月學生當庭向老師道歉，雙方在庭上和解，結果家長7月去檢舉老師不當管教，「這是哪招？」

林智群說，雙方都和解了，家長事後還追殺，代表學生跟家長6月向老師道歉時，「根本是道歉假的，只是要讓學生避免被追究法律責任而已。」

許多網友看完也紛紛留言「小六男童，可能六月畢業，七月已經離校，家長又透過民代追殺」、「7月已經畢業，當然可以開大絕」、「背後有會事後追殺的家長，難怪當初學生一開始毫無道歉之意」、「社會上道歉已經流於形式，用以脫罪」。

對此，台中第一警分局回應，當時老師堅持提告，警方進入校園後，有先致電聯繫學童家長，但家長說工作關係無法立即到場，因此告知會先將師生一同帶回派出所了解原由，再請家長到場一同製作筆錄。

台中地院也證實，本院調查時，少年已當庭向老師道歉，家長也表示以後會勸導少年控制情緒，加上老師本來就無意追究少年，只是希望少年有所學習，因此最終裁定不付審理，老師不抗告，全案已確定。

校方指出，6月21日少年保護庭介入處理過程，校長全程陪同生、師出庭，學生當庭道歉，教師也拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。

不過，家長7月25日申請「教師不當管教」校事調查。校方受理後，進行相關校事調查，最終調查結果確認「不成立不當管教」情事。家長又轉而找上民代陳情，全案才因此曝光。