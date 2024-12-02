「大家都在講陳傑憲」　律師點名感謝「他」打開氣勢

▲台灣隊長陳傑憲獲頒MVP，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊4比0擊敗日本奪冠，舉國歡騰。律師林智群表示，大家都在講陳傑憲，其實陳晨威也滿帥的，「感謝陳晨威！有他的好的開始，才有後面陳傑憲的2分砲、冠軍戰的3分砲。」

林智群1日在臉書說，12強一開始召集不順，名單出來，很多人看衰，在這樣的情況下，就算是球員、教練，開賽前也不敢說自己能拿出多棒的表現。

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林智群指出，直到第一場對韓國隊，陳晨威那個滿貫砲，才把球隊的氣勢打開來，第一場贏了韓國，選手的信心才爆出來，前面順了，後面才一發不可收拾，越打越有信心，每個選手都發揮了100%的實力。

▲▼陳晨威對戰韓國，擊出關鍵滿貫砲。（圖／記者李毓康攝）



林智群提到，「感謝陳晨威！有他的好的開始，才有後面陳傑憲的2分砲、冠軍戰的3分砲。那個滿貫砲的價值不是只有4分而已。」

對此，許多網友留言，「陳晨威的滿貫砲是夢的起點」、「對上韓國隊打出滿貫砲當然不是4分，是滿分。」、「大家都漏掉老虎（黃子鵬），沒有他壓制打者，都還很難說的，老虎也很帥」、「最後一個成功也是樂天的朱育賢。」

中華隊在世界12強首戰，以6比3擊敗韓國，陳晨威在2局下炸裂滿貫砲，一棒打出中華隊氣勢，扮演致勝功臣 。而中華隊在冠軍戰，以4比0勇退日本，台灣隊長陳傑憲獲頒MVP，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

▼世界12強棒球賽，台灣隊勇退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

