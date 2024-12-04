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女子稱拒絕老闆「潛規則」後…秒被開除　他反駁：我白提拔妳

▲▼女子與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲溫小姐與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昆明一名在餐廳上班的溫小姐近日指控，老闆在凌晨傳地址給她，要她過去，對方遭她拒絕後，竟直呼「算我白提拔妳了」，並開除她，令溫小姐相當傻眼。該餐廳老闆林先生對此回應，是溫小姐斷章取義。

據《極目新聞》報導，溫小姐表示，她日前入職該餐廳外場服務生的職務，被口頭告知試用期一天後，就被調整為收銀員，「過沒幾日，整個餐廳的員工聚餐，在我要離開時，老闆林先生告訴我『有工作要談』，要我等一下再離開。」

溫小姐表示，當時已是凌晨，她在原地等了20分鐘左右後，老闆都沒說什麼，她便準備騎車離開，「當時他（林先生）叫了車，等車的時候，多次問我要不要跟他一起走，不過沒有強制要我跟他一起走，我拒絕了。」

溫小姐曬出對話紀錄並表示，在拒絕老闆的「邀約」後，大約11分鐘，自己就被對方開除了。對話紀錄顯示，林先生直言，「我能給妳的，也能收回來。」

▲▼女子與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

溫小姐將此事上傳到社群平台上，認為自己遭遇了潛規則，被開除不公平。

林先生對此回應，溫小姐確實是被他開除的，但是因她在一個月的試用期內，不勝任工作而辭退，已結清工資，「試用期不可能一天，如不認可也可勞動仲裁。」

林先生還表示，溫小姐所稱的「潛規則」是子虛烏有，「我對自己做的事情負責，如果說我說了，或做了出格的事情，她報警或提告，這都是應有的權利，但並沒有，至於發地址一事，發個地址並不能證明什麼，而且溫小姐發布的對話紀錄，存在斷章取義，兩人的微信只有工作交流。」

報導指出，溫小姐提供的其他對話紀錄截圖顯示，除發地址訊息外，均是工作訊息，無私下交流。

林先生表示，「現在店內其他員工被陌生電話騷擾辱罵，影響到他們了。」他會採取措施維護員工的合法權益。

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