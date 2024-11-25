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新北響應國際素食日　農業局推素食惜食餐廳

▲新北響應國際素食日。（圖／新北市農業局提供）

▲新北響應國際素食日，推薦素食惜食餐廳用餐。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

11月25日是國際素食日，素食搭配「當季、當地」的食材，可有效減少長途運輸、低溫保存造成的糧食耗損和碳排。 新北市農業局長期致力於推動「惜食」的理念，鼓勵餐廳選用當季、當地食材，或外觀不佳但無損品質的「醜蔬果」，並提供客製化、打包的服務，避免食材浪費、過度消費或剩食，製造無謂的碳排放，享用美味的素食餐點，用吃愛地球。

農業局表示，位於新店區的「Buddy House壹耗店」供應的披薩選用醜蔬果番茄、菇類、洋蔥、萵苣等食材，食材外觀雖不美觀，但美味及營養不減。此外，店家也分享店內會依照時令推出期間限定小菜，例如曾用當季的三芝茭白筍製作涼拌菜，推薦消費者不時拜訪店家，說不定就會有新發現。

▲新北響應國際素食日。（圖／新北市農業局提供）

▲「Buddy House壹耗店」使用醜蔬果製作披薩美味不減。

農業局說，鄰近的碧潭則在每周日上午10點到下午6點熱鬧舉行希望市集，吊橋下聚集著新北市在地農友生產的當季蔬果，還有相關農產加工品如苦茶油、蜂蜜飲以及烏來原住民農友帶來的椴木香菇及馬告。來到新店不僅可以漫步湖光山色之中，還能選購當季當地農產品，並品嚐惜食餐廳的美味佳餚。

喜歡線上購物的朋友們，也有經營網路商店的惜食餐廳可以逛逛。「Hamango哈芒狗」販售天然無添加果乾及果醬，原料源於自家經營的農場及合作的水果行，利用大小不符規格或局部受傷的水果，出於惜食的理念，經過手工的催化，將自然香甜的好滋味保存下來；另外為了進一步減少浪費，哈芒狗採用裸裝販售和無塑包材，也深受消費者肯定。

農業局長諶錫輝表示，國際素食日是個很好的機會，讓我們審視日常的飲食如何影響環境，選擇素食、練習惜食都可以有效減少生活中的食物浪費和碳排放，儘管調整飲食習慣和淨零碳排同樣難以一蹴可及，但我們可以從今天開始踏出第一步。目前汐止、淡水、三峽、深坑、三重、蘆洲、三芝、金山、石門、土城、樹林的農會超市也都設有惜食據點。欲知更多惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團。

▲新北響應國際素食日。（圖／新北市農業局提供）

▲「Hamango哈芒狗」販售天然無添加果乾及果醬。

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