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台青愛情微短劇《風吹茶花香兩岸》　探尋雲南絕美人文風景美食

▲▼ 台青赴雲南拍攝短劇 。（圖／翻攝 《風吹茶花香兩岸》）

▲ 台青參與演出《風吹茶花香兩岸》短劇全劇共6集 。（圖／翻攝 《風吹茶花香兩岸》劇組照片，同下）

記者任以芳／綜合報導

先前台青赴大陸拍攝《雲台謠》MV和《尋夢香格里拉》微短劇之後，又有短劇新作推出。《風吹茶花香兩岸》共六集，講述講述台灣青年旅遊博主呂行到雲南找尋女友蘇夏的愛情故事，全劇不少雲南美麗風光，劇組拍攝時，兩岸青年與相關人員與當地深度交流，留下深刻互動與友誼。

《風吹茶花香兩岸》短劇以兩岸共鳴的茶文化為媒，全劇共6集，10月31日至11月6日在雲南普洱市墨江縣、思茅區等地拍攝完成，故事聚焦兩岸青年找尋骨肉親情和浪漫愛情，講述雲臺兩地以北回歸線相聯結的歷史淵源和血脈相連、相親、相融的故事。

▲▼ 台青赴雲南拍攝短劇 。（圖／翻攝 《風吹茶花香兩岸》）

▲ 台青參與演出《風吹茶花香兩岸》，讓外界了解雲南少數民族墨江哈尼族自治縣的獨特民俗。

該劇故事描述台灣青年旅遊博主呂行（台青陳昱嘉飾）到雲南找尋女友蘇夏（台青範竹萱飾），卻意外邂逅哈尼族少女蘇尚（小名「小鳳凰」，蘇夏的雙胞胎妹妹，由台青範竹萱飾）並共同找尋蘇夏，以及全家人到墨江共同見證太陽轉身的故事，深刻傳達兩岸青年對於愛情、友情、親情的共同追求。

▲▼ 台青赴雲南拍攝短劇 。（圖／翻攝 《風吹茶花香兩岸》）

▲ 《風吹茶花香兩岸》介紹不少雲南特色美食場景。

《風吹茶花香兩岸》短劇可以見到雲南多處原始美景、美食文化以及人文風情，讓外界了解雲南少數民族墨江哈尼族自治縣的獨特民俗，像是墨江雙胞胎節文化旅遊、墨江紫色宴、鳳凰窩普洱茶等民族美食和特色産業的獨特魅力和文化底蘊。

首映儀式上，雲南臺辦副主任張燦在致辭中表示，短劇題材新穎、形式活潑、主題鮮明、演繹生動，以微短劇的形式深刻傳達兩岸青年對於愛情、友情、親情的共同追求，深化兩岸同胞情感交融。

普洱市臺辦主任羅海英致辭説，影片通過生動的劇情，表達了兩岸青年的友誼與合作。尤其是影片結尾三位主人公在北回歸線標誌塔前的合影，象徵著兩岸青年的友誼和合作新起點，傳遞了血脈相連、相親、相融的深厚情感。

▲▼ 台灣舞蹈家愛上藏族青年拍成MV 。（圖／翻攝 中新網）

▲台灣女舞蹈家愛上藏族青年拍成MV 。（圖／翻攝 中新網）

今年台青歌手魏暉倪演唱的《雲台謠》MV，以及台青演員參與《尋夢香格里拉》微短劇，陸續推出後獲得不錯迴響。其中，《雲台謠》MV紀錄一段跨山越海的情緣，展現雲台兩地情長且堅。

《雲台謠》歌曲根據真人真事改編，主要講述雲南香格里拉藏族青年茨主多吉和台灣桃園舞蹈團創團團長黃雅姿真實的愛情故事創作。

2005年，台灣女青年黃雅姿為了充實民俗舞蹈，不遠千里從台灣來到雲南，認識《雲南映象》參演演員茨主多吉，兩人陷入愛河。

為了追隨愛妻，茨主多吉跨海去到台灣生活，生下一對可愛的女兒，之後又回到雲南，開創自己的舞蹈學校，並以熱愛搭起雲台兩地藝術交流的橋梁。

▲▼ 台灣舞蹈家愛上藏族青年拍成MV 。（圖／翻攝 中新網）

▲台灣青年歌手、演員魏暉倪深情演唱《雲台謠》。（圖／翻攝 雲台謠）

《雲台謠》作詞張夢以「香格里拉的風吹到了阿里山，日月潭的水流進了洱海裡」，娓娓道來男主、女主滿心歡喜的相聚和跨越山海的真實的愛情故事。

台灣青年歌手、演員魏暉倪負責演唱《雲台謠》。她接受《中新社》訪問時也說，為了完成MV的拍攝，特地與雲南的創作團隊走進迪慶、大理、麗江等地，徒步雨崩村。「我把一路的感受，和身邊兩岸婚戀朋友日常相處中像細水一樣長流的包容、理解、扶持，都唱進歌里。」

近年來，雲南省先後打造了雲臺會、「七彩雲南·相約台灣」文化交流、「彩雲之約」海外臺胞雲南行等對臺工作三大品牌活動，先後設立了4個海峽兩岸交流基地、3個海峽兩岸少數民族交流與合作基地、8個雲南省對臺交流基地、4個雲臺青年創業就業基地，舉辦了兩岸青年職業技術和民間文化研習營、茶馬古道攝影紀行體驗營、雲臺大學生雙創賽、「情牽兩岸·滇臺同行」台灣網路新媒體大理麗江行採訪等一系列兩岸青年交流交往活動，吸引不少台灣青年參與。

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