友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

▲林業保育署南投分署與生物多樣性研究所合作，舉辦社區林業成果與友善石虎農作標章授證活動。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部林業保育署南投分署與生物多樣性研究所合作，日前舉辦「社區林業成果與友善石虎農作標章授證」活動，與民眾分享綠色保育的成果；其中除友善石虎農作面積已超過85公頃，南投縣仁愛鄉松林社區發展協會因獲評為該分署112年特優社區，獲頒2萬元獎金。

本次活動於11月30日在生多所保育教育館前廣場登場，林業保育署南投分署表示，自91年起輔導推動轄內社區參與社區林業計畫，至113年已補助540件社區林業計畫，112年起社區林業計畫更為鼓勵社區而設立獎金制度；今年社區林業計畫扣合國土綠網空間及里山倡議政策，將參與的31個社區提供的文字及圖像結合，呈現展出相關成果，並由南投縣草屯鎮御史社區進行外來種海蟾蜍歌仔戲演出，邀請雲林縣湖山水庫人文生態保護協會、南投縣竹山鎮富州社區發展協會、南投縣埔里鎮一新社區發展協會、臺灣永續聯盟參與友善市集擺攤。

南投分署與生物多樣性研究所當天亦邀請透過石虎生態服務給付、同樣致力於推廣友善農作的夥伴南投縣政府，共同辦理年度的「友善石虎農作標章」授證儀式，歡迎新加入標章行列的農友們，也邀請石虎好朋友、通路商及合作單位共同參與，感謝他們為石虎保育的貢獻。

南投分署指出，友善石虎農作推廣至今，目前南投地區已有46位農友加入、面積達85.36公頃，遍佈集集、中寮、鹿谷、竹山、水里、名間等多個鄉鎮，加上通路夥伴的協助，讓更多民眾了解並支持，進而為石虎提供更安全的棲息與覓食空間。