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台南祀典大天后宮鎮南天上聖母鑾駕發表　黃偉哲授證宮廟博物館

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌等人，親臨見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

祀典大天后宮鎮南媽原鑾駕乃於清光緒12年，由總事三郊出資雕製，日治時期大正年間經陳瑞寶司修復，經年累月使用後，骨架難免鬆脫。為迎接今年『臺南400甲辰年府城迎媽祖』鎮南天上聖母平安遶境盛典，祀典大天后宮特別委請府城『茄苳入石柳』名師劉進文修復舊轎，並仿舊轎形式花紋，新製鑾駕一座；另請名師新製五鳳銀蓋。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

新轎暨銀蓋費用全額由愛爾麗集團敬獻，愛爾麗集團總裁常如山親自出席代表捐贈，而後特別舉行新轎退魯班及過火安座典禮暨贈轎儀式，為感謝愛爾麗集團長期對祀典大天后宮之贊助，廟方特別委請劉進文老師雕刻一尊虎爺回贈之，活動亦舉行虎爺開光儀式。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

台南為台灣之歷史古都，擁有最多的古蹟及宮廟，萬神庇佑，萬福咸臻。許多宮廟本身就是古蹟，一磚一瓦、木雕石雕、用具器皿、匾額、對聯、壁畫，集歷史、宗教、建築、藝術、文化於一體，堪稱『宮廟博物館』。台南市政府文化局不僅致力推廣各類藝術文化，更用心追尋歷史，維護古蹟，傳承傳統，將藝術、文化、宗教與生活融為一體，豐富市民的生活，串連不同族群、世代與文化。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市民政局對於各宮廟之熱情支持與用心協助亦令人感佩。至今已有台灣首廟天壇、北門三寮灣東隆宮、南鯤鯓代天府、學甲慈濟宮、台灣府城隍廟、大觀音亭暨祀典興濟宮等宮廟受認證『宮廟博物館』。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

祀典大天后宮前身為明寧靖王府，無論建築之宏偉，匾額之豐贍，歷史文化之縱深，均堪稱世界級之宗教建築歷史博物館。祀典大天后宮出版之中、英、日文簡介，讓所有來訪的好朋友可以深入了解這塊土地的歷史、宗教、傳統、文化、建築、工藝。今日很榮幸由黃偉哲市長授證『宮廟博物館』，恭祈天上聖母暨列位尊神庇佑風調雨順，國泰民安，民生樂利，幸福安康。

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南祀典大天后宮於8日上午10時許，舉行鎮南天上聖母鑾駕發表暨宮廟博物館授證典禮，由台南市長黃偉哲等人見證鎮南媽新鑾駕退魯班暨過火安座儀式，並授證祀典大天后宮『宮廟博物館』殊榮。（圖／記者林東良攝，下同）

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