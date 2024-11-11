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提升無人機救災應用能力　南消邱保舜獲派土耳其受訓授證

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，於台灣時間10月12日至11月10日，於土耳其伊斯坦堡、安卡拉等地為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

並於當地時間11月8日由土耳方無人機專家公司方面辦理授證儀式；同時為促進兩國交流，團隊亦至當地災害應變機關、首都安卡拉及伊斯坦堡消防局參訪官員及觀摩交流消防體制及經驗。

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有關消防署評選過程，第一階段由美國在台協會(AIT)無人機專家全程英文面試，就無人機知識、經驗及英語能力程度，從全國推派消防人員中選出15位具有實務經驗之人員。第二階段於2星期之無人機培訓及實地操作課程，由美國無人機專家評估15位參訓選手各項表現，選出5位代表台灣前往土耳其受訓(台南、高雄、屏東、桃園、南投)。訓練內容為無人機消防救災應用、150公斤以上及VTOL(垂直起降)無人機操作訓練和相關無人機任務風險、安全、飛手任務管理理論觀念等。

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

於土耳其受訓期間，多位土方訓練教官曾於今年初花蓮地震來台支援無人機救災勤務，台灣受訓團隊也一一回贈代表台灣消防署感謝禮品。在台灣駐土耳其代表處及內政部消防署全力協助下，讓學員有機會充分沉浸於土耳其文化及知識經驗，圓滿完成雙方交流之任務。

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，配合中央政策及本市消防局努力之下，無人機運用於救災應變領域更為深化，藉本市人才赴海外交流及相互學習，促進雙方在災害防救工作上有更好的合作機制。

▲台南市消防局第六大隊組長邱保舜，經內政部消防署多階段評選，指派為土耳其無人機培訓5人小組成員並擔任帶隊官，進行為期一個月消防無人機運用培訓並通過測驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，近年台南市政府各項防救災訓練、車輛及裝備器材在市長黃偉哲的支持下不斷提升及精進，且無人機在消防防救災領域上應用十分廣泛，除了火場監控、救溺空拍、山難搜救等。先進的科技裝備不僅能提高消防人員執行救災任務的安全性，還能在災害現場運用無人機載具，以獲取第一手的影像資訊，協助指揮現場行動，有效提升災害搶救效能。

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