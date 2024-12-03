海科館長涉霸凌情節重大！教育部「未公布」的調查真相曝

圖文／鏡週刊

本刊日前踢爆，隸屬於教育部管轄的國立海洋科技博物館（簡稱海科館），爆發嚴重職場霸凌事件後，近日勞動部霸凌案也引發各界關注。為此，教育部不敢大意，今（3日）召開記會公布調查結果，認定館長陳素芬職場霸凌案成立，但詳細調查報告內容僅以2頁A4紙呈現。本刊獨家掌握，霸凌案背後涉及的情節重大，甚至差點喪失一條寶貴生命，教育部一度還有意將被霸凌者調職，影響其工作權益，顯示公部門長期以來對職場霸凌的情事似乎毫不重視。

陳素芬被本刊踢爆長期以高分貝飆罵員工、挖苦請假及指責受訓計畫等不當行為，導致海科館內多名員工陸續出現嚴重身心疾病。教育部3日公布調查結果，宣布將記陳素芬一大過，並將她從海科館13職等主管，降為12職等非主管；另也針對她違法進用二親等內人員案，送監察院調查。

本刊獨家掌握，教育部未揭露的海科館霸凌案，背後情節重大，甚至一度差點喪失一條寶貴生命。在今年9月20日上午8點，一名海科館員工按照平時上班路線，騎乘機車到海科館上班，但直到中午，人都未出現在館內，家屬多次撥打手機都聯繫不上，最終發現其在宜蘭礁溪一處民宅撰寫遺書，疑似因霸凌案意圖輕生，所幸被員警搶救回來，才未發生憾事。

據了解，這名員工長期受到陳素芬飆罵，當時身心已無法再負荷更大的壓力，情緒十分低落，在上班途中突然折返，對家人不告而別，騎乘機車到忘憂谷入口處，隨後人就不知去向，僅留下機車在現場。

家屬擔心釀成悲劇，緊急向警方報案，員警在獲報後，協同消防及海巡人員到周遭協尋，但無論在大坪海岸、八斗子油庫、八斗子海濱公園周遭等處，都找不到該名員工下落。到了傍晚5點左右，天色漸暗，新北接著派出搜救犬及空中偵搜小組等搜查，依然是毫無消息。

最終八斗子員警持續調閱監視器畫面，才發現該名員工在忘憂谷留下機車後，獨自一人搭乘客運前往市府轉運站，之後抵達宜蘭礁溪一處民宅。

本刊掌握，該名員工到達民宅後，情緒已瀕臨極限，疑似因霸凌案打算輕生，開始撰寫遺書，但過程中因體力不支，一度暫時失去意識，所幸員警及時趕到，才未讓悲劇發生，並通知家屬緊急帶回。

知情人士告訴本刊：「教育部不敢公布的調查結果，真相就是差點喪失一條人命！」甚至一度還想將該員工調離原單位，「怎麼會是懲處員工？」該人士控訴，公部門長期對職場惡劣環境的漠視，就是對霸凌案的另一種默許，這也是近期為何陸續爆出不少部會都涉有職場霸凌的原因，呼籲公部門帶頭做起，建立社會良好職場環境，不要再犧牲任何一位公務員及勞工的寶貴生命。



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