前海科館長「違法進用二親」送監院　藍委轟：教育部變相圖利瀆職

▲立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國立海洋科技博物館長前館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部今（3日）公布調查結果，確認陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務；至於違法進用二親等內人員案，教育部則將陳送監察院調查。對此，國民黨立委陳菁徽轟，教育部函請監察院審議，這根本就是在躺平，轟教育部等同變相的圖利跟瀆職，只會讓公眾失去對教育部的認同。

針對陳素芬進用小姑一事，教育部表示，陳素芬聘請大姑廖女士已違反公職人員利益衝突迴避法規定，昨日已終止廖女士的勞動契約，並將陳素芬送監察院調查。

陳菁徽表示，教育部對前館長的霸凌成立，做出一大過處分，這是理所當然的。但是，在確定非法進用小姑的這件事，卻只是發個公文，函請監察院審議而已，這根本就是在躺平。因為，教育部扮演了法律上跟監察院的分工，光把前館長的違法責任交給監察院接手執行，儼然自己雙手一攤，不顧內部未盡的行政督導、行政管理等責任。

陳菁徽質疑，難道違反公職人員利益衝突迴避法，進用了姻親二等親並任職多年，被爆出後，竟可在教育部內免受行政處分？

陳菁徽呼籲教育部，「要確定欸！」，行政處分上的刻意怠惰，又是對特定對象，教育部等同變相的圖利跟瀆職，只會讓公眾失去對教育部的認同。

