獨／2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名大約2歲的女童抱著她的「第一桶金」，今天（3日）一大早站在路邊哭泣，聲響之大驚動附近民眾，但是問她怎麼會站在這邊，她號啕大哭說要找爸爸媽媽，眼見哄騙不停，民眾只好通報員警前來處理。

▲一名小女童抱著「第一桶金」在路邊哭泣 。（圖／記者吳奕靖攝）

約莫2歲的女童站在鼓山區一處的路口，然後嚎啕大哭，手上還抱著裝有不少零錢的桶子站著，哭聲驚動了附近民眾，一名朱小姐靠近了解想要詢問她家的住處，不過一提到爸媽，小女童又哭得更得更大聲了，但擔心怕她出狀況，或是被車輛撞擊，所以趕緊就打電話報案。

▲一名小女童抱著「第一桶金」在路邊哭泣，員警父愛噴發。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員警先擁抱她，安撫小女童的情緒 。（圖／記者吳奕靖攝）

派出所員警一抵達之後，其中一位員警立刻「父愛噴發」，溫柔的蹲下身子詢問小女童為何會站在路口，但是女童說不清楚家住哪裡，員警於是抱起女童沿街尋找，還好小女童被鄰居認了出來，告訴員警她家住處，只是員警將女童送回家之後，家裡卻是空無一人，只見她的家門是打開的。

女童父親在鄰居通知下趕了回來，原來女童在家睡覺，媽媽去上班，爸爸趁機出門買早餐，只是沒想到女兒竟然突然醒了過來，還自己打開家門跑出來要找爸媽，所幸沒有發生意外。

▲員警抱著小女童沿街開始尋找她的家 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方提醒，依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，家中有6歲以下小孩時，務必要有大人在旁照顧，不要讓孩童獨自留在家裡，以免發生危險。如遇緊急情況，請立即撥打110或113求助，讓大家一起守護孩子的安全。