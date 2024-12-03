「劍指賴過境美」醞釀對台軍演？　陸外交部：正密切關注事態發展

▲大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。（圖／翻攝自央視新聞）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅過境美國關島、夏威夷，引起大陸方面不滿，甚至有外媒預告可能會發動軍演？大陸外交部今（3）日舉行例行記者會，有媒體提問「賴清德返台後是否舉行軍演？」發言人林劍僅重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，密切關注事態發展。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，去程1日過境夏威夷停留2夜，之後訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，再過境關島1夜，前往帛琉訪問，預計12月6日晚間返台。

中國大陸外交部今日舉行例行記者會，有媒體提問，「賴清德結束訪美行程，中方是否會在台周邊舉行軍演？」

林劍則回應，「關於你提到的問題，我在這裡要強調的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。」

外媒《路透》之前引述多名台灣及地區安全官員評估指出，北京可能會在賴清德12月6日結束訪問之前或之後，進行軍事演習，在台灣周邊發動軍演「聯合利劍-2024C」。

相關說法也被外界認為，馬英九基金會本次邀請陸生團以及大陸奧運金牌運動員馬龍、楊倩還在台灣參訪，預計5日返回大陸，目前交流氛圍十分融洽，研判陸生團在台期間，軍演可能機率較低。

我國防部今天記者會，外媒記者也追問，「是否有掌握到12月6日賴總統返國後，中共有對台軍演的跡象？」

國防部情次室聯合情研中心副主任胡中華上校指出，國軍對共軍行動均能掌握所有動態，也將歷次中共威脅的動態，也列入預警的徵候，然後作為預警行動的評估跟預意，相關的評估屬於涉密的部分，就不便報告。

外傳大陸航空母艦遼寧艦正在東海演訓，是否與準備對台軍演有關？我國防部發言人孫立方僅強調，國軍有信心和決心，也一定要堅持確保國家安全。