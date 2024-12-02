強烈不滿堅決反對！　陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

▲F-16V戰機。（圖／軍聞社）

記者魏有德／綜合報導

拜登政府於美東時間11月29日通過任內對台第18次軍售案，並進行「知會國會」程序，或在1個月後生效。對此，大陸國防部發言人吳謙批評稱，美國對台軍售一向惡名昭著，「美方嘴上說的是維護和平、促進穩定，實際幹的卻是干涉內政、破壞和平，國際社會對此早已有目共睹。」

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

吳謙提到，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七公報」規定，嚴重損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海和平穩定，「我們對此強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。」

據了解，美國政府本輪軍售預計包括空軍「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2000萬美元，資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」、總額6,500萬美元等，將有助於台灣空軍F-16裝備戰備及鞏固空防和維持戰術區通信系統效能、強化野戰資訊通信能力等建立可恃戰力。

吳謙指出，「民進黨當局出於台獨本性，不惜以台灣同胞的安全與福祉為代價，用老百姓的血汗錢向美交保護費，妄圖倚美謀獨、以武謀獨，最終只能是飛蛾撲火、自取滅亡。」

吳謙強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「敦促美方切實落實不支持台獨承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，堅決挫敗任何台獨分裂圖謀和外部勢力干涉。」

