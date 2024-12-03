電腦王阿達、瘋先生出事！教學看盜版門侵權6億　幕後負責人被抓

▲知名平台電腦王阿達工作室遭警方搜索，可見有專業設備。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

知名網紅平台「電腦王阿達」跟「瘋先生」時常分享實用資訊內容，在網路頗有名氣。不過，警方近日追查發現2平台教導民眾利用APP觀看盜版影片，還提供下載連結，導致各國許多影視作品遭侵權，市值逾6億。電腦王阿達幕後負責人沈男、林姓員工以及瘋先生負責人梁男分別被依違反《著作權法》送辦，前2者無保請回，後者1萬元交保候傳。

刑事局智財大隊偵二隊今年接獲日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」等版權方檢舉，稱台籍網紅涉嫌教學、散步盜版影視軟體APP，包含名稱為「多選一」、「形狀找不同」等大量盜版軟體，經警方蒐證後，報請台中、台南地檢指揮偵辦。

▲瘋先生幕後工作室相對簡約，檢警前往搜索時，查看平台資料。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警追查，40歲梁男經營平台「瘋先生」，51歲沈男經營「電腦王阿達」，旗下還有一名住在新竹的員工林男，2平台在網路均頗為知名，部落格與YouTube平台有不少粉絲。

梁男與沈男疑似為了賺取流量，自行尋找題材，發現iPhone能夠下載破解APP，進而收看國內外各類電影、動漫、影集以及紀錄片等，作品多達上百部，且平台提供下載連結，未經安全驗證的軟體提供給民眾，讓隱私有外洩可能，亦成為侵害著作權法的幫兇。

全案經警詢後分別將瘋先生負責人梁男、電腦王阿達負責人沈男、沈男員工林男分別移送台中地檢署、台南地檢署偵辦，檢方訊後命梁男1萬元交保，沈男與林男無保請回。