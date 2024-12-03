考委被提名人：謝宜容可再任公務人員　「但也要有機關首長肯用」

▲前北分署長謝宜容。（圖／翻攝YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（3日）召開全院委員會，審查考試委員人事案，白委林憶君詢問，勞動部霸凌輕生案中被指涉霸凌的前北分署長謝宜容，是否能再任公務人員？考試委員被提名人之一呂秋慧回應，公務人員被免職確定後，現行法制是可以再任的，但要至少1年不能再任，自己不適合對個案評論，但這是轟動國內、大家都非常痛心的事件，「謝宜容將來即使要再任，也要有機關首長肯用她。」

林憶君詢問，謝宜容被記兩大過，如果沒有提救濟，就領不到年終，她還是有機會走救濟管道？呂秋慧回應，《公務人員保障法》條文規定很清楚，所有公務人員對於行政處分不服的話，可在30天之內跟保訓會提起覆審，根據媒體報導，謝宜容是一次被記兩大過免職，根據規定她必須先停職，可在30天之內提起覆審，根據結果，她也可以往上，在台北高等行政法院提起行政訴訟，這是現行公務人員保障救濟機制。

林憶君詢問，目前勞動部處理方式大家好像滿意，但消除眾人怒火後，謝宜容現在好像還是很有底氣，如果謝真的被免職，未來否可以當機要人員或政務官？呂秋慧表示，公務人員被免職確定後，現行法制是可以再任的，「只是被免掉現職，但她仍具有公務人員身分，未來還是可以再任」。

呂秋慧也補充，銓敘部當時也考慮到，有些人馬上再任，社會觀感真的很不佳，所以有提《公務人員考績法》修正案，對於公務人員被懲戒撤職，必須停止任用1至5年，也就是她被免職後要至少1年不能再任。

呂秋慧強調，現行法制上，如果公務人員犯錯喪失公務人員資格，被移付懲戒，《公務人員懲戒法》裡的第一項就是「免除職務」，除免掉現職外，也從此不再具有公務人員任用資格，所以除非是免職的免除職務，這個懲戒處分謝宜容就不能再任公務人員，「所以依照現行規定，免職是可以再任」。

呂秋慧表示，謝宜容已經提起救濟、進入相關程序，不適合對個案評論，謝宜容的免職雖然可以再任，但這是轟動國內、大家都非常痛心的事件，「謝宜容將來即使要再任，也要有機關首長肯用她」，機關要進用這樣的公務人員也必須多加考量，這牽涉到社會觀瞻，雖然久了會比較淡忘，但這個機關也要有勇氣，否則恐怕是全民注目的事件。

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