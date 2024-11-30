考委被提名人認還有國民黨籍　曝當年提罷免連署加嚴「因不熟悉制度」

▲考試委員被提名人邱文彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（29日）召開全院委員會，審查考試委員人事案，考試委員被提名人之一的邱文彥備詢時坦言，確實仍具備國民黨籍，接受總統賴清德提名後，6月初有前往黨部說明。綠委王美惠詢問，若未來執行業務遭國民黨開除黨籍？邱則回應，會尊重黨的決議，但考試委員本就超乎黨派。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。立法院昨（29日）召開全院委員會，繼續審查考試委員提名人人事。

邱文彥曾在第8屆立法院擔任國民黨提名的不分區立委，王美惠在質詢時也尊稱邱為學長，王美惠詢問，邱文彥是否仍具備國民黨籍？當初媒體披露，國民黨要求說明，他是否有去？邱文彥回應，他仍具備國民黨籍，被提名當天下午就連繫黨中央，6月初前往黨部說明，也依據考紀會意見提供書面說明。

王美惠表示，賴清德提名你，就破除了用人唯親的謠言，是跨黨派來為台灣努力，若日後執行業務，導致可能被國民黨開除黨籍，會怎麼做？邱文彥則表示，會尊重黨的決議，但考試委員本就超乎黨派，會本於職責做好考試委員的責任，「這是國家的事情，保障國家文官制度該做的工作。」

王美惠指出，邱文彥立委任內第一個法律提案，就是最近紛紛擾擾的選罷法的罷免附上身分證影本，當初為何會提案？現在是否持相同立場？邱文彥則回應，這是他當立委早期尚不熟悉相關制度時的提案，他認為若有其他制度方法可以確認連署人的身分，也都可以做討論。

王美惠並就近來霸凌案的相關處置，請邱文彥說明他的相關理念。王美惠指出，免職與免除職務並不一樣，免職僅需考績會通過，但無法剝奪公務員資格；免除職務可以剝奪公務員資格，但需要經過司法院懲戒法庭判決，相關懲處都是依法行政，未來他會思考，如何進行相關法律跟政策的修正。