黃子佼一審判8個月　綠委不解：這絕對不是重判

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黃子佼一審判8個月　林月琴不解：這絕對不是重判

▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人黃子佼因無故持有少女性影像，3日被台北地院依《兒童及少年性剝削防制條例》無正當理由持有兒童及少年之性影像罪，判刑8月、併科罰金新台幣10萬元。長年關心兒少權益的民進黨立委林月琴說，該案適用2023年修法當時版本，最重雖可判1年，但法官最後裁決8個月，她深表不解，「這絕對不是所謂重判。」

黃子佼案引來社會關注，立法院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，新增無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像等犯行，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃子佼本案情節。

林月琴指出，《兒童及少年性剝削防制條例》2023年修法後，無故持有、購買的刑度過輕，也變相助長買賣市場，當嚇阻力不足，就會導致違法販售管道猖獗，她進到立法院後發現問題，今年立即大力修法，將無正當理由購買兒童或少年之性影像，拉高刑度處一年以上七年以下有期徒刑。如果是無正當理由持有，處三年以下有期徒刑、拘役。針對持有者重罰，才能阻斷市場需求。

林月琴也表示，針對今年修法，她更要求成立性影像中心進行去識別化比對，以及加強下架流程，目前警政署也已經在內部法制作業研擬，希望求明年一定要上路，阻斷一切兒少性剝削影像外流事件。

黃子佼被查獲無故持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，黃態度丕變、出庭力爭無罪，檢方建請判刑7月到9月，還有影片中的少女求償100多萬元，黃拒賠堅稱「影片不是我拍的」，台北地院今判刑8月，併科罰金10萬元，罰金可易服勞役，每日折算1千元。可上訴。


 

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