民法刪「懲戒權」　父母教養未成年子女不得有身心暴力行為

▲法務部修《民法》刪「懲戒權」，父母教養未成年子女不得有身心暴力行為。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳家祥／台北報導

法務部表示，考量《民法》第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，其中「懲戒」二字在實務上常遭誤用或作為對未成年子女為身心暴力行為之藉口，為符合《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見，提出《民法》第1085條修正草案，改為教養未成年子女不得有身心暴力行為等，經行政院會審查通過。

行政院長卓榮泰說，為了符合聯合國兒童權利公約及相關的規範意旨，確保兒童免於任何形式的身心暴力不當對待，修正民法1085條有關父母懲戒之規定，宣示父母對未成年子女的保護教養，應採取有利成長、非身心暴力的方式，送請立法院審議後，請法務部會同教育部、衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協商，儘速完成修法程序。

法務部指出，第1085條之條文本為「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，經過修正後改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

法務部說，此次修法闡明父母行使教養權之原則，並避免混淆懲戒與教養的概念內涵，宣示父母對未成年子女之保護教養，應尊重其人格發展，禁止對未成年子女為身心暴力行為，以符合《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見之意旨。