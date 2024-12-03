黃子佼藏48部兒少性影像！喊「不是我拍的」力爭無罪　一審判8月

▲藝人黃子佼涉無故持有少女性影像被起訴，形象與事業全毀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼被查獲無故持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，黃態度丕變、出庭力爭無罪，檢方建請判刑7月到9月，還有影片中的少女求償100多萬元，黃拒賠堅稱「影片不是我拍的」，台北地院今（3日）判決8月，併科10萬，可上訴。

黃子佼今沒現身聆判，本案起訴後，北院5度開庭，黃幾乎每次都穿同一款衣帽和鞋褲出庭、被戲稱為「戰袍」，連手持的瓶裝飲料也同款，且他從不回應媒體發問，以免在輿論對他一面倒地撻伐氛圍中，若失言可能增加法官的反感。

▲藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，出庭力爭無罪。（圖／記者黃哲民攝）

不過黃子佼力爭無罪、維持「就算有錯也無刑責」策略，主張他本案所涉《兒少條例》無正當理由持有兒少性影像罪嫌，去年（2023年）1月才新增最重1年以下徒刑刑責，檢方無法舉證他在修法後下載儲存本案48部兒少性影像，他也沒外流散布。

《兒少條例》第53-1條規定，去年1月修法前無故持有兒少性影像行為，僅處最重罰鍰10萬元、罰金20萬元、最高10小時輔導教育與沒入處分。

檢方反駁指出，黃子佼在《兒少條例》新增刑責施行後，仍「繼續儲存而無正當理由持有」少女裸露胸部、私處，從事性交行為的性影像，並無不溯及既往的免責資格。

檢方並在今年（2024年）10月15日本案最後辯論時，由起訴檢察官和公訴檢察官連袂蒞庭，對決黃子佼與3位律師，在法定最重僅1年徒刑個案中相當少見，還有影片中的少女以告訴人身分在隔離室出庭，向黃求償100多萬元。

據悉，黃子佼聲稱被查扣的兒少性影像「下載了還沒看」、「下載就擺著」，且堅稱「影片不是我拍的」，在隔離室出庭的少女傳訊息透過告訴代理人向法官表示「下載當然就是要看」，藉此駁斥黃的辯解。

黃子佼去年（2023年）6月間，被爆料捲入#Metoo醜聞、涉於多年前非禮少女，黃的正面人設與演藝事業瞬間全毀，北檢指揮警方去年8月搜索黃家，查扣電腦硬碟發現7部從情色網站「創意私房論壇」購買下載的少女性影像，年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃更是論壇高級會員。

黃子佼所涉性侵案因證據不足或與女方和解，各獲不起訴及簽結，但檢方另辦他涉嫌無故持有兒少性影像，考量黃認罪，為避免影中少女再出庭蒙受二度傷害，今年4月處分黃緩起訴、為期2年，須支付公庫120萬元、是同類案件緩起訴最高紀錄，黃還得寫1200字悔過書。

黃子佼當時PO文公開道歉「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」等語。

但輿論批評處分過輕、易誤導大眾以為黃子佼無罪，高檢署發回北檢重辦，今年5月改為起訴，建請法官沒收黃被查扣存有本案不雅片的硬碟。因黃改口不認罪，檢方從查扣的硬碟裡，再找出41部少女性影像，合計47人48片，聲請併案審理、追究黃的刑責。

因黃子佼本案引起眾怒，立院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，新增無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像等犯行，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃本案情節。