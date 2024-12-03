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黃子佼藏兒少性影像2259檔！否認犯行又沒和解　法官不給緩刑

▲黃子佼持有少女性愛片北院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃子佼涉無故持有少女性影像，一審判刑8月，揭露他被查扣的兒少性影像逾2000個檔案。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼因無故持有少女性影像，今（3日）被台北地院依《兒童及少年性剝削防制條例》無正當理由持有兒童及少年之性影像罪，判刑8月、併科罰金新台幣10萬元，且因「難認有悔改之意」、不給緩刑。北院提供的判決理由指出，黃被查扣兒少性影像，竟多達2259個檔案，受害兒少共35人、拍攝時年齡介於10歲到17歲，遠超出外界預期。

北院今上午9點29分宣判後，隨即提供判決理由摘要，指出黃子佼從2014年2月12日起，註冊成為情色網站「創意私房論壇」會員後，陸續購買「創意私房論壇」販售的35名兒童及少年的性影像，並以電腦主機下載儲存。

法官指出，《兒少條例》去年（2023年）1月修正通過、去年2月17日施行後，黃子佼基於持有兒童及少年性影像犯意，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有之，因此依修正後《兒少條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪論處，不適用新法但書免除刑責的條件。

▲黃子佼開庭結束了。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲藝人黃子佼因無故持有少女性影像，正面形象與演藝事業全毀。（圖／記者黃哲民攝）

法官認定黃子佼因一己私慾，加入「創意私房論壇」成為會員，並從該論壇購買本案35名兒童及少年的性影像，多達2259個檔案，數量非微，且被拍攝兒少當時僅10歲到17歲、分別就讀國小到高中，影片中可清楚辨認臉部、身體特徵，已提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

法官審酌黃子佼為五專畢業，目前待業中，案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，本案之前並無犯罪前科，但黃子佼案發後於偵查中坦承犯行，卻在法院歷次準備程序及審理中均否認犯行，迄未與被害人、告訴人等成立調解，犯行毫無情堪憫恕可減刑之處，且難認有悔改之意，因此判處不得易科罰金之刑、不得緩刑，並須沒收查扣的硬碟等物。

本案審理期間均不開放旁聽，原先傳出檢方起訴連同併案審理的兒少性影像，為47人共48部，北院今公布的黃子佼被查扣的兒少性影像檔案數量，遠超出外界預期。黃子佼今沒到庭，由律師團推判1位律師代為聆判，律師婉拒受訪回應，僅表示須等收到判決書研究理由後，再跟黃子佼討論是否上訴。

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