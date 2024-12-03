上訴失敗！　越南女首富張美蘭詐欺案「維持死刑判決」

▲ 張美蘭今年4月11日被宣判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉嫌挪用公款及行賄，金額達304兆越南盾（約新台幣3900億元），成為該國史上最大規模金融詐欺案，今年4月判處死刑，對此正努力爭取減刑，但3日法院宣布駁回上訴，維持死刑判決。

《路透》據當地VnExpress報導，位於胡志明市的高等人民法院3日裁定，沒有理由減輕張美蘭的死刑判決，宣布維持原判，但若死刑執行前她能在獄中歸還她挪用的3/4款項，量刑可能減為無期徒刑。

張美蘭擔任房地產公司萬盛發集團（Van Thinh Phat）董事長，也是越共被稱為「烈火熔爐」（Blazing Furnace）的反貪腐運動下落馬的知名企業高層與商界領袖之一。

檢方在庭上指出，「張美蘭造成的後果在司法史上前所未見，貪污金額也是空前龐大且無法追回」，「被告的行為對社會、金融市場及經濟各方面皆帶來嚴重影響。」

儘管張美蘭的律師提到她已認罪、表現出悔意且已歸還部分資金，希望以此作為減刑事由，但檢方認為這不足以改變判決。根據越南法律，張美蘭仍有權提出撤銷判決或再審。

另一方面，除本案死刑判決以外，張美蘭還在10月另一場審判中，因詐取財產、洗錢及非法跨境轉移資金罪名成立，被判處無期徒刑。