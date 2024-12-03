與中東王子戀愛！　陸資短劇新戰場「進攻」中東產值破兆

▲陸資《聖殿之王》大型短劇今年8月在杜拜正式開拍，除了演員，其他都是大陸團隊。（圖／翻攝 抖音君盈文化）

記者任以芳／綜合報導

繼美國、歐洲、東南亞之後，「中東短劇」市場正在成為大陸投資人們新戰場。一部名為《聖殿之王》大型短劇今年8月在杜拜正式開拍，除了演員，所有團隊清一色都是「中國製造」。投資人不只瞄準中東地區橫跨歐亞非三個大洲，加起來4億多總人口商，「微短劇」結合電商營銷才是賺錢新商機，估計換算上兆台幣展產值。

陸媒《21世紀經濟》報導指出，中東網路娛樂急速狂飆的市場規模和大陸微短劇，兩者都是持續增長曲線，「遍地黃金」的中東沙漠上擠滿無數前來掘金的大陸微短劇玩家。

大陸微短劇團隊看上中東哪些商機？從地域性來看，中東地區橫跨歐亞非三個大洲，共20多個經濟體，約1500萬平方公里，總人口超過4億。其中，毗鄰波斯灣的六個阿拉伯國家：阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴林、卡達、科威特和沙烏地阿拉伯，海灣6國獨特的地理位置和豐富的石油資源，成為全球經濟、文化產業的焦點。

根據IMF數據，海灣6國的人均GDP在全世界名列前茅，其中卡達以11.2萬美元名列第五，阿拉伯聯合大公國以9.7萬美元名列第六，均超越8.5萬美元的美國。此外，海灣六國30歲以下人口佔比60%至80%，互聯網普及率在90%以上。整個中東，30歲以下的人口比例也超過了半數。

據第三方統計，影面串流平台TikTok在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國月活用戶達4800萬人，2023年中東地區的直播觀看人數超過了5000萬人次。

▲陸資進攻拍攝中東短劇也要接地氣，許多敏感議題必須避免。（圖／翻攝 抖音君盈文化）

一部名為《聖殿之王》的大型短劇於今年8月在杜拜正式開拍，該短劇由大陸與中東製作公司共同合資，除了當地演員，從出品人、總製片人、導演等清一色「中國製造」。

深圳候鳥星巨創始人李三平也指出，「中東土地廣袤，資源豐富，也有願意深度合作的夥伴，我們都是為了資本最大化。」

李三平說，早期大陸短劇把將字幕翻譯成繁體字或阿拉伯語，以「日更新」的速度在中東國家影音平台傳播，題材涵蓋逆襲、虐戀、霸總、古裝、重生等，非常受歡迎。

據了解，微短劇「以小博大」，總有一款適合願意打賞的中東觀看主。據TikTokforBusiness統計，2%的爆劇就能夠為短劇廠商貢獻79%的收入。大陸短劇一條龍產業鍊很快抓到中東觀看市場口味。

李三平指出，「現在不能光靠用戶付費。微短劇有了新玩法，我們要結合電商營銷，正在洽談中國跨境電商的軟植入」根據杜拜南部電子商務區和歐睿國際的報告，到2028年市場規模將增至1836億阿聯迪拉姆。

之前中東短劇的製作者們多為印度和韓國，現今大陸資方正在以全產業鏈的形式湧入。不過，中東地區的觀眾觀影習慣與其他地區不同，大陸營銷團隊必須「接地氣」。

一位海外短劇製片人也說，「中東比較喜歡愛情、本地神話、未解之謎，還有喜歡駱駝、獅子、沙漠等相關元素，我們必需根據當地人的喜好進行調整。」

據了解，打開中東市場確實有難度，很多題材或當地敏感的因素都需要避免，但是這對於大陸資方來說是一塊新市場。做中東短劇的團隊少，但市場前景好。值得被挖掘。

▼ 陸資除了拍中東短影片，引入電商營銷帶貨才是新商機 。（圖／翻攝 抖音君盈文化）