被簡舒培按鈴申告！館長反擊「教大家看怎麼造謠」：真沒做過組頭

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚28日現身台北地檢署，按鈴控告館長涉犯賭博、詐欺、組織犯罪條例第2條等罪嫌。事後館長開直播反控簡舒培「加油添醋」，「吃屎啦，我真的沒做過組頭」。

面對外界質疑，館長開直播表示，「20年前，少年要出頭，做這麼大的組頭？吃屎啦，我真的沒做過組頭！」他也播出莊瑞雄的影片，反控對方「健忘症喔？」自己講完什麼就忘記，不像他一樣誠實。

館長直言，大家說他在害台灣，簽賭就等於害台灣職棒，「那現在還在害的？我20年前（做的事）還是要被檢討，那現在還在這麼幹的，莊瑞雄身邊的朋友們怎麼辦？他都交這種朋友，而且他還堂堂立法院（委員），你不幹死他？」

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▲館長開直播回應此事。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長還貼出簡舒培的受訪影片，內容提到他潑台灣冷水。對此他更反擊，「潑台灣隊冷水？我的直播你們（指觀眾）都在、都看」，「我們教大家看怎麼造謠」，他甚至還請教了律師，但無奈這種很難告，「什麼我潑他們冷水？天哪」。

接著，簡舒培在受訪時，也有提到館長「他居然還把自己過去曾經在職棒簽賭，擔任組頭的事情拿出來說嘴。」館長對此更疑惑直呼，「組頭？龜頭啦！組頭？天哪，X你X，組頭？」

另外，館長也說，如果有消費者因為這次事件要退貨，不管是收到貨之前，或是收到貨七天內，都可以退貨，「館長帥就帥在，你不用威脅我」，客服電話就擺在那裡。

針對館長所提到的內容，截稿前尚未取得簡舒培、莊瑞雄回應。