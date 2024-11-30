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中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

▲▼法庭直播，錄影，相機，直播，自媒體，媒體。（圖／視覺中國）

▲廣電總局要求直播平台「不踩涉政有害的紅線」。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家廣電總局昨天在廈門召開座談會，要求各大網路直播平台「不踩涉政有害的紅線」。要牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、價值取向，堅決杜絕「涉政有害內容」在網路直播節目中滲透傳播。

北京日報報導，由中國國家廣電總局網絡視聽司以「網絡直播節目管理座談會」為名召開的這場座談會，與會者包括中國商務部電子商務司，北京、上海、浙江等省級廣電局，中國網絡視聽節目服務協會，抖音、快手等網路直播平台，以及芒果MCN、河南大象MCN、無憂傳媒等MCN（多頻道網路）機構及多家直播平台與會。

報導指出，與會者深入學習貫徹習近平文化思想及中共20屆三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平在20屆中央政治局第17次集體學習時的講話精神，貫徹落實廣電總局黨組部署要求，研究謀劃加強網路直播節目管理，推動網路直播高質量發展。

會議指出，近年來，網絡直播快速發展、日益普及，但也存在導向不良、內容低俗、主播良莠不齊、商業營銷混亂、製假造假等突出問題，嚴重擾亂網路視聽生態，侵害社會公共利益，阻礙「誠信社會」建設，亟待進一步加強治理。

這場會議強調，網路直播節目要做到「不踩紅線、堅守底線、勇攀高線」。首先就是不踩「涉政有害的紅線」。要提高政治站位，切實增強「政治判斷力、政治領悟力和政治執行力」，牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、價值取向，堅決杜絕「涉政有害內容」在網路直播節目中滲透傳播。

會議指出，要「堅守道德法律的底線」。嚴防「追星炒星、泛娛樂化」等不良傾向，及時曝光典型案例。要督導網路主播和節目自覺抵制「低俗、庸俗、媚俗，絕不能做市場和流量的奴隸」。

會議還提到，要「勇攀精品力作的高線」。要鼓勵創作者「圍繞重大主題、把握重大節點」，充分發揮網路直播節目優勢特點，「講好中國故事，唱響新時代主旋律最強音」。

根據報導，與會單位表示，將確實落實會議精神，圍繞上述「三線」管理要求，加強內部管理及交流合作，提升創造高度，共同推動網路直播行業高質量發展。

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