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台灣基進民調結果熱議！陳其邁喊話5位「準接棒人」：2件事很重要

▲雄市長陳其邁與在地立委、議員們一同至哈瑪星代天宮參與揭匾儀式。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁與在地立委、議員們一同至哈瑪星代天宮參與揭匾儀式。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2026高雄市長選戰，民進黨已有立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春5人表態有意角逐。不過台灣基進高雄市議員張博洋發起網路民調，獲得40.9%最多票數者為立委許智傑。對此，有記者詢問高雄市長陳其邁看法，他表示自己沒有看，不過卻藉機喊話5位有意角逐接棒的人選。

陳其邁今天被記者詢問道台灣基進自辦關於高雄市長接班人的網路民調，他表示自己並沒有看，每次有民調出來就問他，他就不評論了，希望大家把關注焦點還是放在「市政」，所以喊話5位有意接棒的同黨同志：「我想市民還是比較期待候選人能夠提出比較具體的政見，第二當然是替高雄講話，在國會表現，這其實市民最關心的，尤其是財劃法在立法院，我有要求也拜託懇求高雄立委要幫高雄講話，不然國民黨的版本對高雄市政府、對高雄不利不公平，希望有要選市長有聽到這段話。」

▲雄市長陳其邁與在地立委、議員們一同至哈瑪星代天宮參與揭匾儀式。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁被問到罷免，建議記者去問一下黃捷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣基進高雄市議員張博洋、台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺，先前發起2026高雄市長選舉初選網路民調，調查民眾對民進黨已表態參選的5位人選「最支持誰以及支持原因」。民調結果在今天揭曉，2181份網路民調投票結果，支持率依序是許智傑40.9%，邱議瑩32.1%，許銘春12.1%，林岱樺7.6%，賴瑞隆7.3%。

雖然許智傑勝出，不過他同樣也在面對罷免聲浪。記者問到陳其邁關於這件事的看法，他則是推薦記者去問問黃捷，他說：「我想這應該要問黃捷比較有經驗，在國會的表現我想高雄市的立委在為高雄發聲，在國會表現也非常好，但是這是選舉罷免權是國民基本權利，這我們尊重。」

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