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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤烏龍爆料謝宜容曾捐款　黃捷光速打臉：根本不同人

▲黃捷澄清捐款者謝宜容僅是同名同姓。（圖／黃捷辦公室提供）

▲黃捷澄清捐款者謝宜容僅是同名同姓。（圖／黃捷辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生。國民黨智庫副執行長凌濤查閱政治獻金資料，直指謝宜容捐款給民進黨立委黃捷等人。對此，黃捷回應，這是烏龍爆料，這名捐款者只是與謝宜容同名同姓，並不是分署長，而捐款中之所以出現「520」，那是因為選舉期間凡捐款520元，就能獲得她的擋泥板。

凌濤質疑，勞動部在公布調查記者會，選擇保護謝宜容，而謝宜容夫家也傳出是綠營金主，一查發現拿這位「謝宜容」政治獻金的綠營政治人物涵蓋民進黨立委黃捷、以及選新北市的正國會大咖林佳龍，連總統賴清德都捐，這位「謝宜容」是不是勞動部分署長？為何捐款出現「520」等低額特殊金額？金額低到不符外界形容的身家？

黃捷說，凌濤是烏龍爆料，毫無查證，見獵心喜，該位謝宜容並非分署長，單純為同名同姓的支持者，凌濤與其在這邊抹黑，不如好好防治，不要再有悲劇發生，批評凌濤。

至於「520」的捐款金額，黃捷也解釋，那是去年她在選舉以競選小物來籌措競選經費，凡捐款520元就能獲得她的擋泥板。

民進黨立委林楚茵也砲轟，凌濤這就是消費別人的不幸，把別人悲劇當政治鬥爭工具，大家現在應該要讓悲劇劃下句點，不要再有相同事情發生，國民黨卻在操弄悲劇，那今天在立法院的質詢是真心嗎。

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