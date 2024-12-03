電腦王阿達教看盜版被抓！檢警抄查見到本尊...跟Q版頭像長一樣

記者許權毅／台中報導

知名網路資訊平台「電腦王阿達」、｢瘋先生」因教學盜版片觀看方式，遭日本版權單位檢舉，檢警今年9月至10月蒐證後，分別前往電腦王阿達位在台南的工作室、瘋先生台中工作室搜索。據了解，檢警前往電腦王阿達處所搜索時，一眼就認出沈男是負責人，因為他的形象Logo是沈男的Q版頭像，跟本尊一模一樣。

▲電腦王阿達負責人沈男因教學盜版片觀看方式，遭檢警依違反著作權法逮捕，本尊跟Q版Logo長得一模一樣，讓承辦員警一眼認出。（圖／翻攝電腦王阿達官網）



▲電腦王阿達工作室內，有多個螢幕，設備相當專業。（圖／記者許權毅翻攝）



電腦王阿達官網自介稱，「擁有46萬臉書粉絲專業追蹤、15萬YouTube訂閱，不定時出現在各電視台3C評論節目，網站總流量超過5億，每日有15萬至25萬曝光量」，可見影響力不凡。

負責人沈男將自身外表製作成Q版Logo，戴著眼睛搭配一顆特殊造型的頭髮，讓許多網友印象深刻。檢警前往其工作室搜索時，還發現本人就跟Q版Logo長得一樣，一眼就能認出負責人是誰。

▲檢警搜索瘋先生工作室，內部也都是APPLE設備。（圖／記者許權毅翻攝）



至於瘋先生官網則了當寫下，「提供最新蘋果資訊、科技、教學、越獄、3C資訊網站」，也是「亞洲地區少數專攻於 iOS、Mac、越獄、黑蘋果專業技術網站。」但這次教學破解看盜版片，惹毛日方，後果慘痛。

據了解，瘋先生專攻iPhone相關內容，作風則相較於電腦王阿達低調許多，大多是在網路上分享資訊，不太會上節目露臉，但也是專職在經營平台，形象與一般科技人無異。

案件源自於日本版權方發現，台籍網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」在網路上教學觀看盜版片，提供民眾破解iPhone App Store下載方式，讓未經過安全驗證、盜版APP能夠直接在App Store下載，且教學內容還直接附上下載連結，按照此方法操作，能直接免費觀看大量海內外電影、影集，此舉讓日方不滿，憤而檢舉。

檢警今年9月起成立專案小組，鎖定電腦王阿達位在台南的工作室，另外，瘋先生的工作室位在台中，另有一名員工則是住在新竹，陸續持搜索票前往搜索，清查電腦內容，認為沈男、梁男以及林男違反《著作權法》涉嫌重大，函送地檢署。

警方說明，3人觸犯著作權法第87條，主要是透過網路提供使用者「軟體下載」、「指導安裝」、「協助教學」等行為，並且透過網頁投放的廣告獲取利益。而且於網站進行教學等文章，文章也涉及同法「採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，為具備該款之意圖」之規定，因為文章刊登可能使瀏覽的民眾從原本不知道有這類型APP知曉後，再經文章內容教學而安裝使用該非法APP，從而侵害著作人權利。

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