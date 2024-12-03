騎士鬼切「3車噴飛20米」驚險畫面曝　下秒又有騎士跨雙黃線

記者唐詠絮／ˊ彰化報導

又是鬼切釀禍！彰化鹿港鎮一名46歲廖姓騎士，昨(3日)上午行經鹿草路二段，突然從外側切入內車道，造成後方2名18歲機車騎士閃避不及撞成一團，3機車瞬間噴飛，往前滑行約20公尺，機車零件散落一地，3人意識清楚、全身受有擦挫傷，全都進了加了護病房觀察，酒測值皆為0，肇事原因警方待查。

▲彰化鹿港3機車互撞釀3傷。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港3機車互撞，紅圈處為機車騎士。（圖／民眾提供）

從曝光的監視器畫面中可以看到，這起驚悚車禍發生於昨日上午7時19分許，廖男沿鹿草路2段北往南方向行駛外側車道，突然切進內側車道，未注意到後方接連有王男、蘇男所騎機車，3輛機車互相碰撞後，人車倒地機車往前滾動滑行約20公尺，到路口前才停下，機車上物品，零件及安全帽全掉落在大馬路上，所幸當時行經車輛不多，但猛烈撞擊聲，驚動了附近的店家及住戶。

離譜的是，3部機車剛發生撞擊，幾秒鐘後又有一名騎士跨越雙黃線，整個違規過程全被監視器拍下，讓人搖頭。

▲彰化鹿港3機車互撞釀3傷。（圖／民眾提供）

警方初步調查，這起3輛機車互撞事件，造成廖、王及蘇姓3名機車騎士全身擦挫傷，意識清楚，進加護病房觀察，酒測值皆為0，疑似沒有保持安全車距釀禍，但確切的肇事原因，仍待進一步調查釐清。